政治 政治焦點 國會直播 專題報導

堰塞湖工程8月已納特別預算處理　傅崐萁：盼政院負起責盡快解決

▲國民黨立委傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委傅崐萁。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

受到強颱樺加沙影響，花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖今（23日）下午2時50分壩頂溢流，洪水不僅沖斷馬太鞍溪橋，還挾帶大量泥流湧入光復鄉市區。對此，國民黨花蓮縣立委傅崐萁表示，8月13日立法院朝野協商丹娜絲災後重建特別條例時，他以附帶決議納入堰塞湖工程，惟當時農業部表示，評估沒有立即潰堤的危險，不幸今天還是發生溢堤，但還是希望行政院負起責任來，由國會全力支持，地方政府也會全力支持，盡快讓人民回到原有安居樂業生活。

針對馬太鞍溪上游的堰塞湖溢堤，傅崐萁23日晚間在趕回花蓮途中，以錄製影片方式表示，農業部今年7月26日發現該堰塞湖，到現在為止，他希望中央政府，「行政院是主管機關」，必須盡快把堰塞湖問題解決，不要造成人民傷害及財產損失，所以今年8月13日立法院朝野協商時，針對丹娜絲颱風600億元特別災後預算裡，已把該堰塞湖納入，就是希望政院能有積極方法，把堰塞湖問題徹底解決，不要傷害花蓮及光復鄉親。

傅崐萁說，溢堤非常嚴重，造成光復鄉市區幾乎被淹沒，馬太鞍橋被沖斷，龐大溪水陸續從山上滾滾而下，所以他希望行政院最短時間內，能夠解決堰塞湖問題，讓光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉能好好安居樂業；行政院是主管單位，且高山上是農業部林業署負責，希望盡快把堰塞湖徹底解決，不管是跟國防部、內政部、經濟部等相關部會，都應該同心解決問題。

傅崐萁重申，7月26日發現問題，8月13日立院已做決議處理堰塞湖，不幸今天還是發生溢堤，但還是希望行政院負起責任來，由國會全力支持，地方政府也會全力支持，盡快讓人民回到原有安居樂業生活，不要每天在恐懼中，不知道什麼時候會潰堤或地震造成潰堤，這問題非常嚴重，希望行政院能盡快解決。

對於提及的丹娜絲颱風600億元特別災後預算，傅崐萁在臉書進一步指出，他當時代表國民黨團就特別提出附帶決議，要求將堰塞湖工程納入「丹娜絲重建特別條例」，請行政院督導行政院公共工程委員會、農業部、經濟部及花蓮縣政府，研提減災、監測、疏散和工程方案。

傅崐萁說，「減災包括建立預警系統、加強監測、評估天然壩體穩定性，並預測潰壩影響範圍。監測方面，利用雨量站、水位計等設備監測水位變化，並利用通訊系統及時通報。疏散計畫則包括撤離受影響地區居民，並進行演練。工程措施則包含：評估規劃、開挖溢洪道、修築堤防、固床工等，以降低潰壩風險並保護下游地區。所需經費全部納入丹娜絲災後復原重建特別預算辦理」。

傅崐萁也說，惟當時農業部表示，當時評估沒有立即潰堤的危險，很多專家認為土質鬆軟開挖溢洪道風險較高，可能一年內沒有辦法馬上清掉，還需要專業評估施工安全。今天上午在災害應變中心聽取行政院報告時得知，7月26日丹娜絲颱風襲台時，農業部成立「堰塞湖應變小組」建立預警機制，立法院附帶決議通過後，農業部雖然密集召開會議研商處理應變措施，仍緩不濟急。

