堰塞湖泥水沖毀光復鄉　蔣萬安致電：台北願意全力協助

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

花蓮縣馬太鞍上游堰塞湖，因樺加沙颱風降下豪雨，於下午2時30分出現溢流現象，兩波洪峰猶如海嘯般，沖進光復鄉市區，不僅橋梁被沖斷、街道遭淹沒，民宅一樓也被泥水灌入，不少民眾待救援，台北市長蔣萬安指出，第一時間已致電花蓮，表達如有需要台北願意全力協助。

花蓮縣消防局表示，到下午5時為止，已接獲66件報案，共77人受困，多是在自宅二樓以上待避，另有2人失聯，都在光復鄉，已經出動消防艇持續搶救，也向台東、新北消防局請求支援人力搶救。