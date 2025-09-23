花蓮光復現有32名官兵待命　陸軍已啟動機具、人力檢整待投入救災

記者蘇晏男／台北報導

受到強颱樺加沙影響，花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖今（23日）下午2時50分發生壩頂溢流，首波洪峰於下午3時08分衝到馬太鞍溪橋，大量泥流湧入光復鄉市區，第二波洪水再襲來，比第一波還嚴重。陸軍花防部表示，當初預置在光復鄉的32名官兵，目前在光復鄉公所待命中，花東地區的駐地部隊正在做機具檢整、人員統計，等後續雨停了、泥流停了且管制區開放可以進入，會依照縣政府及鄉公所需求支援。

▲花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，泥流沖入光復市區導致嚴重災情。（圖／地方中心翻攝）

針對光復鄉災情，陸軍花防部政戰主任梁庭蔚向《東森新聞雲ETtoday》表示，當初預置在光復鄉的32名官兵，目前在光復鄉公所待命中，現在當地許多街道都是泥流，等雨停了、泥流停了，會依照後續鄉公所需求來支援災後復原。

梁庭蔚說，目前第二作戰區（亦為花東地區）駐地部隊在做機具檢整、人員統計，等後續雨停了、泥流停了且管制區開放可以進入，會依照縣政府及鄉公所需求支援。梁庭蔚也說，考量現階段中型戰術輪車在泥流中不能運行，有被沖走危險，其他現有車輛還在檢整，而工兵部隊推土機、災後復原所需的化學兵，都在檢整中。

對於國防部是否會調動更多人力，梁庭蔚指出，若縣府有提出需要中央力量進來，就會待國防部命令，看友軍單位能否進入花東地區。

有關目前災情方面，梁庭蔚說，現在只是堰塞湖溢流，只要雨一直下，泥流就不會停，除非上游沒下雨；此外，馬太鞍橋已經斷了，基本上唯一接近光復鄉鄰近的193縣道也進不去，還是有泥流。但所有工作國軍都在準備，一定依令馳援，等縣府評估安全無虞，國軍一定全力投入救災。