政治 政治焦點 國會直播 專題報導

花蓮光復現有32名官兵待命　陸軍已啟動機具、人力檢整待投入救災

記者蘇晏男／台北報導

受到強颱樺加沙影響，花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖今（23日）下午2時50分發生壩頂溢流，首波洪峰於下午3時08分衝到馬太鞍溪橋，大量泥流湧入光復鄉市區，第二波洪水再襲來，比第一波還嚴重。陸軍花防部表示，當初預置在光復鄉的32名官兵，目前在光復鄉公所待命中，花東地區的駐地部隊正在做機具檢整、人員統計，等後續雨停了、泥流停了且管制區開放可以進入，會依照縣政府及鄉公所需求支援。

▲馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，泥流沖入光復市區導致嚴重災情。（圖／地方中心翻攝）

▲花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，泥流沖入光復市區導致嚴重災情。（圖／地方中心翻攝）

針對光復鄉災情，陸軍花防部政戰主任梁庭蔚向《東森新聞雲ETtoday》表示，當初預置在光復鄉的32名官兵，目前在光復鄉公所待命中，現在當地許多街道都是泥流，等雨停了、泥流停了，會依照後續鄉公所需求來支援災後復原。

梁庭蔚說，目前第二作戰區（亦為花東地區）駐地部隊在做機具檢整、人員統計，等後續雨停了、泥流停了且管制區開放可以進入，會依照縣政府及鄉公所需求支援。梁庭蔚也說，考量現階段中型戰術輪車在泥流中不能運行，有被沖走危險，其他現有車輛還在檢整，而工兵部隊推土機、災後復原所需的化學兵，都在檢整中。

對於國防部是否會調動更多人力，梁庭蔚指出，若縣府有提出需要中央力量進來，就會待國防部命令，看友軍單位能否進入花東地區。

有關目前災情方面，梁庭蔚說，現在只是堰塞湖溢流，只要雨一直下，泥流就不會停，除非上游沒下雨；此外，馬太鞍橋已經斷了，基本上唯一接近光復鄉鄰近的193縣道也進不去，還是有泥流。但所有工作國軍都在準備，一定依令馳援，等縣府評估安全無虞，國軍一定全力投入救災。

09/22 全台詐欺最新數據

482 3 0312 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

馬太鞍溪橋空拍最新畫面曝光！

馬太鞍溪橋空拍最新畫面曝光！

花蓮受颱風「樺加沙」豪雨重創，馬太鞍溪上游堰塞湖於今（23）日下午2點50分發生壩頂溢流，洪峰隨即湧下。短短30分鐘，巨量泥流沖抵台9線馬太鞍溪橋，橋面瞬間斷裂沖毀，現場空拍畫面曝光後，更顯災情嚴重。

堰塞湖泥水沖毀光復鄉　蔣萬安致電：台北願意全力協助

堰塞湖泥水沖毀光復鄉　蔣萬安致電：台北願意全力協助

快訊／花東雨勢持續　氣象署將啟動「大規模劇烈豪雨作業」

快訊／花東雨勢持續　氣象署將啟動「大規模劇烈豪雨作業」

泥水狂淹光復市區　救災軍卡也被沖走、鐵路成河流

泥水狂淹光復市區　救災軍卡也被沖走、鐵路成河流

花蓮光復湧泥流　侯友宜：新北消防特搜大隊組先遣部隊即刻出發

花蓮光復湧泥流　侯友宜：新北消防特搜大隊組先遣部隊即刻出發

花蓮馬太鞍溪堰塞湖陸軍光復鄉颱風樺加沙

