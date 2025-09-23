竊嫌拒捕駕車衝撞失控撞電桿　優勢警力壓制搜出毒品

記者李陳信得／台中報導

臺中市政府警察局東勢分局今(23)日上午10時55分許，於東勢區新盛街與新盛九街口查獲一名涉嫌汽車竊盜之張姓男子。過程中，張嫌拒捕並駕車逃逸，撞上一輛自小客車後失控自撞電桿。員警隨即破窗，在支援警力到場後將張嫌制伏，並於車上起獲安非他命及海洛因等毒品。

▲台中東勢警分局發現失竊車輛埋伏現場，嫌犯開車拒捕撞電桿受傷，員警立即壓制並起出毒品。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

警方日前接獲情資指出，一部自小貨車（車號MF-**23）疑涉竊盜並出現在本轄，經調閱車行紀錄確認後，分局立即派員展開巡查，員警於新盛街口發現該車後，隨即埋伏監控，並於時機成熟時上前攔查。

過程中，張嫌拒捕並駕車強行衝離，波及一輛自小客車後，隨即失控自撞電桿。員警隨即破窗，在支援警力到場後，運用優勢警力將張嫌制伏，並於車上起獲安非他命及海洛因等毒品。張嫌頭腳擦挫傷，經送醫治療後由警方戒護，逮捕過程中，員警手部受傷亦送醫治療。

事故現場已通知鑑識小隊蒐集跡證，並由交通分隊進行事故測繪。後續依竊盜罪及毒品危害防治條例偵辦，因張嫌涉及多起竊盜案件，將報請檢察官聲請預防性羈押，避免再犯。

東勢分局表示，警方面對不法行為，將秉持嚴正執法態度，展現打擊犯罪、維護治安的決心；同時也呼籲社會大眾切勿心存僥倖，觸法行為必將依法究辦。