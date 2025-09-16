　
地方 地方焦點

《天下雜誌》縣市評比出爐　竹市文教勇奪全國第1展現成果

▲「慢老城市」評比方面，新竹市總排名非六都第2。（圖／新竹市政府提供）

▲「慢老城市」評比方面，新竹市總排名非六都第2。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

《天下雜誌》今(16)日公布2025年永續幸福城市大調查結果，新竹市在「縣市競爭力」與「慢老城市」兩大評比中表現突出，展現新竹市政府在教育、經濟、醫療健康與高齡照護等面向的努力成果，其中，「縣市競爭力」排名非六都第4名，較去年大幅進步4名，是全台進步幅度最多的縣市之一；「文教面向」更奪下全國第1，再度成為全台之冠，而「經濟面向」亦勇奪全國第3，顯示市府政策的具體成效。今年首度新增的「慢老城市」調查，竹市則榮獲非六都第2名，肯定竹市在打造宜居環境與建構友善社會上的亮眼成績。

新竹市代理市長邱臣遠表示，感謝市民的支持與各界的肯定，這些成績不是偶然，而是來自市府團隊一步一腳印的努力與堅持，施政逐步開花結果。無論是教育、經濟，或是醫療與高齡照護政策，市府始終秉持高虹安市長的施政方針，將市民需求放在核心，期盼透過具體的建設與服務，讓新竹逐步成為「安居科技城、幸福真永遠」的典範城市。他強調，民調與評比不僅是榮譽，更是責任，市府團隊會繼續以謙卑的態度，持續努力回應市民期待。

邱臣遠說，市府將持續穩健前行，不因挑戰而止步，也不因成就而自滿。三年來高虹安市長的市府團隊用心執政，逐漸展現成果，每一份民調與評比，都是市府精進施政的重要參考。未來市府團隊將持續深化教育創新、醫療健康、經濟發展與智慧治理，提升市政效能，攜手市民共同打造更宜居、更有韌性、更幸福的竹市。

市府指出，在「縣市競爭力」的各項指標中，竹市「文教面向」表現最為突出，不僅蟬聯非六都第1，更名列全國第1，充分展現市府長期推動教育資源均衡、智慧校園建設與藝文活動發展的成果。新竹市立數位實驗高中於今(114)年正式開學，成為全國第二所、非六都第一所數位實驗高中，開啟數位教育新篇章；同時，兒童遊藝節、風城藝術節及國際動漫節等大型藝文活動持續推動，其中，2024新竹國際動漫節更榮獲美國MUSE設計大獎金獎，展現竹市深厚的教育能量與文化底蘊。

市府提到，「經濟面向」則榮登非六都第2、全國第3，市府除積極推動2024新竹購物節，締造54億元消費佳績，帶動商圈與觀光產值外，也展現國際合作成果。今年9月市府與美國亞利桑那州商務局簽署合作意向書，雙方將在產業發展、人才培育與投資服務等面向展開交流，強化竹市作為「科技城市」的國際連結。同時，面對美國新關稅政策對產業的衝擊，市府已成立「新關稅應變專案小組」，整合跨局處資源，協助在地企業降低影響並推動轉型升級，展現竹市在全球經貿挑戰下的韌性與行動力。

市府說明，「醫衛與健康面向」則拿下非六都第3，市府建置疫苗預約系統將於9月23日啟用，結合37家院所與「新竹通」App提供便利服務。市府同時推動六大衛生政策，涵蓋婦幼健康、長照服務、癌症防治、食品安全、傳染病防控與心理健康，全面守護市民健康。

市府表示，在「慢老城市」評比方面，新竹市總排名非六都第2，其中「安居環境」位居非六都第3，「社會友善」更拿下非六都第2。市府持續推動「敬老愛心卡」擴大使用範圍、帶狀皰疹疫苗補助，並成立長期照顧管理中心，推動日照據點、長照專車及智慧長照系統，讓高齡市民能就近獲得完善服務，實踐在地安老；同時積極落實「老幼共好」，從「祝你好孕」中醫助孕補助到凍卵補助、新生兒祝賀禮金及到宅坐月子服務，建構完善婦幼支持網絡，讓市政照顧橫跨全齡、兼顧世代。

行政處補充，《天下雜誌》「永續幸福城市大調查」是從經濟、環境、施政、文教、社福、醫衛健康、多元共融七大面向衡量一縣市的表現，調查架構為客觀指標佔80%、主觀指標佔20%。客觀指標主要來自2024年政府公開統計資料，今年共採用59項；主觀指標則透過電話民調，針對各縣市在地居民詢問其七大面向的居住經驗與觀感，今年共有17道題目。「慢老城市調查」則以安居環境、身心健康、社會友善三大面向衡量一縣市的高齡友善表現，同樣是客觀指標佔80%、主觀指標佔20%，並採用19項統計數據與電話民調結果。

以文化與味覺療癒旅人　台東長濱 liáo 天室串起小鎮世代情

《天下雜誌》縣市評比出爐　竹市文教勇奪全國第1展現成果

以文化與味覺療癒旅人　台東長濱 liáo 天室串起小鎮世代情

《天下雜誌》縣市評比出爐　竹市文教勇奪全國第1展現成果

竹市勇奪台灣傑出永續治理首長獎

竹市勇奪台灣傑出永續治理首長獎

新竹市政府於昨(11)日起一連3天，於臺北市世貿一館參加2025亞太永續博覽會，展位以「1願景、2特色、3亮點、4體驗」為主軸，涵蓋循環經濟、全齡照顧、智慧治理等三大面向施政亮點，展現落實永續發展及提高環境品質決心。同時，今(114)年首度參與台灣傑出永續治理首長獎及台灣永續行動獎，代理市長邱臣遠榮獲台灣傑出永續治理首長獎地方組楷模獎，台灣永續行動獎榮獲6項殊榮，包括1項金級、1項銀級及4項銅級，成果斐然。

竹市香山游泳池改善工程開工

新竹殯儀館燒錯阿嬤！業者疑2年前也退錯冰

竹市與澳洲萊德市簽署科技發展合作MOU

關鍵字：

新竹市

