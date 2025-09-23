2028韓國瑜、盧秀燕相爭？　郝龍斌：建立民主機制產生總統人選

▲國民黨主席候選人郝龍斌。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席候選人郝龍斌今（23日）上午舉辦「雙城好，兩岸才能更好記者會」，會前受訪時被問到若2028總統大選，立法院長韓國瑜民調比台中市長盧秀燕高，是否會提名韓參選總統？郝龍斌回應，未來若只有盧有意參選，當然可以直接徵召，但若有其他人有意願，甚至民調比盧還高，那就需要建立一個雙方或多方都能接受的公平、透明、合理機制，透過這個機制產生最強候選人。

郝龍斌說，黨內民主非常重要，沒有民主就沒有團結。過去2020、2024總統大選的敗選，並非力量不夠，2024年60%的在野力量輸給了40%的民進黨，他相信這次失敗不只是國民黨的椎心之痛，更重要的是，全體台灣民眾也承受了很多痛苦。因此，郝龍斌強調，「我今天參選黨主席，就是要終結每次地方選舉贏、大選卻輸的宿命。」

郝龍斌指出，會出現這種現象，就是因為提名過程中出現技術性問題，導致雙方不和諧、缺乏互信，進而無法合作。因此他這次參選，最重要的政治使命，就是要徹底結束國民黨的宿命，讓2026贏、2028更要勝利；至於媒體追問「誰贏誰出線嗎？」郝龍斌則說，「當然！沒有民主機制，就沒有團結。」