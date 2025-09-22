高雄人的童年沒了！「復古迪士尼」10／1休園　網嚇壞：拜託別收

▲大立百貨空中樂園將於10月1日休園改裝。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

隱身在高雄大立百貨13樓屋頂的「空中樂園」，園區不僅一次能玩到多種設施，還能俯瞰高雄市景，可說是老高雄人的童年回憶，也被稱作是復古版的迪士尼。由於園區至今已有40年歷史，設備老舊，業者今（22）日公告將於10月1日起休園，消息一出讓許多高雄人嚇喊：「還以為要收掉」，業者表示，因設備老舊汰換，將進行局部改裝規劃休憩功能，預計於明年2月以全新姿態回歸，期待再見。

高雄大立百貨空中樂園於1984年開園，為全台首創高樓層的大型遊樂園，承載著眾多六、七年級高雄人快樂童年的回憶，繽紛十色的遊樂設施，至今仍受到許多網美、外地旅客、大小朋友的喜愛，且因地處高樓層，搭上遊樂設施還能俯瞰絕美市景，白天、晚上各有風情，被譽為高雄十大必打卡地點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大立百貨空中樂園是老高雄人的童年回憶。（圖／翻攝自空中樂園fb）



園區內有5座色彩繽紛的大型機械，遊具包含海盜船、單軌列車、太空爭霸戰、碰碰車、旋轉木馬，買160元套票可以玩10次，換算起來，玩一次只要16元，是家長帶小孩逛街又可以放電的好去處。

大立百貨今日突然宣布，陪伴高雄人成長的空中樂園準備迎接新篇章，將以不同面貌重新亮相！10月1日起休園，預計於2026年2月以全新面貌與大家見面。為感謝長期支持，9月26日至30日將推出票券買一送一優惠，邀請大家把握最後時光，再次登上空中樂園，重溫童年的笑聲與純真。

▲搭乘設施可以俯瞰高雄市景。（圖／翻攝自空中樂園fb）



「這段短暫的別離，是為了在未來帶來更美好的陪伴。」業者表示，空中樂園一直以來都是高雄天空下最獨特的風景，見證著城市的成長與情感連結。未來，將以嶄新姿態再次回到大家身邊，繼續承載高雄的笑聲與美好故事。

消息一出後，讓不少高雄人嚇壞，直呼：「嚇到，還以為要收掉」、「小時候的回憶，現在是自己的小孩小時候的回憶，串起了兩代人同樣的記憶，謝謝你們，期待新篇章」、「拜託海盜船要留著」、「還好不是收店！！！嚇死了！！好期待！！！」、「最喜歡那二匹大馬，邊搖邊看風景，視覺上還會有被甩出去的感覺」、「還好不是要收起來，童年回憶，千萬要留著」。

▲大立百貨公告空中樂園將休園。（圖／記者許宥孺翻攝）