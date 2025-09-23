　
社會 社會焦點 保障人權

高雄大樹光電板吃掉山林！濫墾2.5萬平方米　7黑心業者遭起訴

▲▼高雄大樹光電板吃掉山林！違規濫墾2.5萬平方米　檢偵結起訴7人。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄大樹光電板吃掉山林！違規濫墾2.5萬平方米。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市大樹區和光里太陽能光電案爆出違規濫墾，引發社會關注。橋頭地檢署介入偵辦，確認違規開發面積合計達2.5萬平方公尺，一共偵結起訴7人，其中，林姓光電業者、吳姓水保技師遭求刑2年半，並經高雄市政府督促廠商將相關案場山坡地回覆原狀，以避免土石流失。

大樹和光里太陽能光電案被爆出未落實水土保持計畫，導致山頭遭剷平、大片山林變成光禿裸地。檢察官與高市水利局聯手勘查後，確認疑有重大違規行為，並進一步追查是否涉及違法施工與不當申報。

檢方指出，「聰明的家」公司負責人林瑞豐與兒子林宜緯在公有山坡地內，擅自於不可開發區開發、使用和山光電案第一期工程案場鋪設太陽能光電板，以此方式擅自墾殖、開發公有山坡地。又在今年2、3月間，非法墾殖第二期工程案場，破壞原有植生地貌，違規開發面積合計達2.5萬平方公尺。

▲▼高雄大樹光電板吃掉山林！違規濫墾2.5萬平方米　檢偵結起訴7人。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄大樹光電板吃掉山林！違規濫墾2.5萬平方米。（圖／記者賴文萱翻攝）

為加速現場開發整地速度，林瑞豐與仲欽工程業者兼水保技師吳安欽，在山坡地未依核定計畫實施水土保持就立即開挖整地，且在取得水利局核發的施工許可，但滯洪沉砂池、豎井未完善前，違反施工工序，立刻調度挖土機在二期案場大規模整地。

直到今年6月17日，水利局會同專業技師前往現場會勘後，判定現場直接影響水土保持功能，導致水土流失涉嫌違反水土保持法檢方隨即在7月22日執行搜索，並對被告林瑞豐、吳安欽聲請羈押禁見獲准。

▲▼高雄大樹光電板吃掉山林！違規濫墾2.5萬平方米　檢偵結起訴7人。

▲林姓光電業者、吳姓水保技師遭求刑2年半，並經高雄市政府督促廠商將相關案場山坡地回覆原狀，以避免土石流失。（圖／記者賴文萱翻攝）

檢方偵查認為，被告林瑞豐、林宜緯犯違反山坡地保育利用條例，在公有山坡地擅自墾殖、從事開發行為罪嫌；又被告林瑞豐與吳安欽及其員工等5人犯水土保持法，未依核定計畫實施水土保持之處理與維護致生水土流失；另吳安欽及2名員工另犯業務上登載不實準文書罪。

檢方偵結後，具體求刑被告林瑞豐、吳安欽各有期徒刑2年6月、被告林宜緯有期徒刑1年，相關工程人員黃男、林男各有期徒刑2年、盧男有期徒刑1年10月、蘇男有期徒刑7月，光電公司聰明的家公司及仲欽公司均應科罰金新台幣30萬元。

09/22 全台詐欺最新數據

482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

