台鐵公布明天上午路線異動　樺加沙發陸警「停駛異動一次看」

記者柯沛辰／綜合報導



台鐵明（23）日12時前南迴線、台東線停駛，其餘路線正常行駛。因應樺加沙颱風陸上警報發布，依據氣象署最新氣象資訊研判，明(23)日12時前列車行駛概況原則如下：

一、 中午12時前南迴線各級列車停駛：

(一)新左營往台東：3001次停駛、411次停駛、3305次停駛、3003次停駛、3051次停駛、301次停駛、415次停駛、3053次停駛、3005次截短行駛至潮州、371次截短行駛至潮州、3057次停駛、161次截短行駛至潮州、423次停駛、3061次。

(二)潮州往台東：727次停駛。

(三)台東往新左營：162次停駛(潮州=南港正常行駛)、3006次停駛、304次停駛、306次停駛、372次停駛(潮州=台中正常行駛)、3018次停駛。

(四)藍皮列車台東=枋寮5898次、5899次停駛。

二、中午12時前台東線各級列車停駛：

(一)台東往花蓮：401次停駛(花蓮=樹林正常行駛)、4503次停駛、4507停駛、407次停駛(花蓮=樹林正常行駛)、4517次停駛、4519次停駛、411次停駛(花蓮=樹林正常行駛)、301次停駛、415次停駛(花蓮=樹林正常行駛)、4521次停駛、417次停駛(花蓮=樹林正常行駛)、653次停駛(花蓮=彰化正常行駛)、419次停駛(花蓮=樹林正常行駛)、4513次停駛(花蓮=和平正常行駛)、4015次停駛。

(二)花蓮往台東：4514次停駛、306次停駛、602次停駛、4516次截短行駛至花蓮、402次截短行駛至花蓮、406次截短行駛至花蓮、408次截短行駛至花蓮、410次截短行駛至花蓮、472次截短行駛至花蓮。

(三) 207次壽豐=花蓮間停駛，花蓮=樹林間正常行駛。

上述停駛路線及班次，台鐵將視最新天氣變化及營運前路線巡檢情形，機動調整列車行駛計畫。明(23)日12時後之列車行駛資訊，將視颱風最新動態於23日8時00分發布。

因應颱風變化，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊請洽台鐵公司官方網站，或撥打24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888(免付費電話，行動電話無法撥打)。

至於退、換票部分，自海上颱風警報發布日起，至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。