樺加沙「史詩級」完美風王美照曝！　氣象專家：還好路徑偏離

今年「地表最強」風王、18號強烈颱風「樺加沙」（Ragasa）逐漸通過巴士海峽，暴風圈正籠罩台灣南端陸地，中央氣象署表示，目前是颱風距離台灣最近的時候，風雨將越來越強，氣象專家也一致在關心樺加沙的動態，今天（22日）傍晚它達到生命最巔峰狀態，衛星觀測呈現完美的對稱結構以及清晰的颱風眼，被形容是「史詩級」美景。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」表示，樺加沙目前維持著最巔峰的狀態，正在通過巴士海峽、台灣正南方，也是距離最近台灣的時刻。觀察它的衛星雲圖，「真的好美。這種史詩級的遠遠欣賞就好…」另外，「觀氣象看天氣」粉絲團也分享衛星真實色影像雲圖直呼「為氣勢磅礡，型態近乎完美的樺加沙存張美圖。」

災害預報士賈新興也說，觀察樺加沙的颱風結構「真的超完美」，還好颱風路徑偏南，最強風雨都在巴士海峽上，但菲律賓呂宋島北部就沒這麼幸運了。

氣象署指出，過去8小時波浪觀測顯示，東半部普遍有大浪，尤其蘭嶼、台東出現超過8米以上浪高，西半部也普遍有3公尺以上浪高，東沙島海面也開始出現6米左右的浪高。氣象署提醒，颱風目前是最接近的時候，從今晚一直到明天（23日）白天，就是影響最劇烈的時刻。

