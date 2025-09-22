　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

樺加沙逼近！黃偉哲下令分區聯防　台南區公所全面進入防颱備戰

▲市長黃偉哲22日要求各區公所全面拉高戒備，落實分區聯防、就近安置、即時動員。（記者林東良翻攝，下同）

▲市長黃偉哲22日要求各區公所全面拉高戒備，落實分區聯防、就近安置、即時動員。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

強烈颱風「樺加沙」逐步逼近，中央氣象署已發布海上及陸上颱風警報，台南市長黃偉哲22日指示各區公所全面拉高戒備，落實「分區聯防、就近安置、即時動員」三大主軸，並請民政、工務、水利、社會等局處與公所成立橫向支援線，確保避難收容、物資盤點、弱勢關懷與加固作業能即刻到位。

市長黃偉哲強調，區公所是防災網絡的最前線，必須「彼此串連、互為支援」，將颱風影響降到最低。

▲市長黃偉哲22日要求各區公所全面拉高戒備，落實分區聯防、就近安置、即時動員。（記者林東良翻攝，下同）

民政局表示，各區公所今晨起陸續完成收容與整備，包括公所大樓高樓層收容點依SOP完成佈設與測試，並同步啟用旅宿與宗教團體協議形成「就近、分流、可擴張」的收容網絡。例如北門區啟用南鯤鯓香客大樓，並動員雙春、玉湖國小備用；東區、永康等區已與旅宿簽訂緊急收容協議，安南區則串聯鹿耳門兩大宮廟支援。新營、歸仁、官田、新化、南化、龍崎、仁德、白河、東山、柳營、新市、南區與鹽水等區的收容處所與物資也在中午前後到位，顯示分區量能完整、動員順暢。

民政局指出，低窪及易積淹社區已完成逐點檢視排水口、側溝、移動式抽水機與砂包佈署，必要時將預防性撤離至最近收容點或合作旅宿。各公所並與台電、自來水公司及清潔隊建立通報線路，一旦出現停電、倒樹或路面障礙，能即時聯合處置。

▲市長黃偉哲22日要求各區公所全面拉高戒備，落實分區聯防、就近安置、即時動員。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲感謝各區公所、里鄰長、志工與在地商家、宗教團體的通力合作。他同時呼籲市民，家戶防颱務必加固門窗、綁妥鬆動物件、保持陽台排水暢通，低窪地區應提前移車。如有需求，可立即聯繫里幹事或撥打1999市民服務專線，市府團隊將第一時間提供協助。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／重慶北路停車格驚見男屍！
快訊／台積電收最高1340元　台股大漲寫新紀錄
北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集
台灣妹一下車遭4女扯髮狂踹　外交部出手了
成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查
隋棠欠11萬管理費「霸氣捐了100萬」　律師揭2情況：漏水得
「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打失智針
《戲說台灣》菜瓜布修煉成仙子！　「一看竟是Lulu」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大武分局協力工務段　解除部分預警性封閉道路

樺加沙強襲東富公路預警性封閉　泰源派出所協助交管

颱風夜關山警攔阻「假贈釣竿真詐騙」　保住民眾3萬5千元

南投家樂福品味南投專區即起開賣　消費滿千送茶博品牌館折價券

日月潭萬人泳渡親友團達5萬　南投縣府辦祭典儀式祈求圓滿順利

桃園義勇警察大隊績優人員表揚　肯定對穩定治安貢獻　

教師節連假　北區養護工程分局轄管省道疏運措施報你知

浪漫台三製茶技術研習　范捷穎、蘇芳騏母子檔榮獲特等

臺美關稅協議遲未定案　桃園持續強化產業競爭力

合歡山森林遊樂區「明暫停開放」　奧萬大、天池山莊正常開園

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

新竹4死驚悚瞬間曝光！高速過彎「左右晃動」　車體甩撞進工地全爛

連晨翔將陪劉品言進產房　幫女兒取小名慘遭她白眼

三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

撞3貼機車奪2命！肇事駕駛「頭上一大包」現身　低頭不發一語

帶兩隻獵犬去爬山玩水　阿金回程腳軟爸

大武分局協力工務段　解除部分預警性封閉道路

樺加沙強襲東富公路預警性封閉　泰源派出所協助交管

颱風夜關山警攔阻「假贈釣竿真詐騙」　保住民眾3萬5千元

南投家樂福品味南投專區即起開賣　消費滿千送茶博品牌館折價券

日月潭萬人泳渡親友團達5萬　南投縣府辦祭典儀式祈求圓滿順利

桃園義勇警察大隊績優人員表揚　肯定對穩定治安貢獻　

教師節連假　北區養護工程分局轄管省道疏運措施報你知

浪漫台三製茶技術研習　范捷穎、蘇芳騏母子檔榮獲特等

臺美關稅協議遲未定案　桃園持續強化產業競爭力

合歡山森林遊樂區「明暫停開放」　奧萬大、天池山莊正常開園

陳耀訓蛋黃酥10/4前「門市供應少量現貨」　每日11:50發號碼牌　

「2025全球商機鏈結總動員」四連發　台美供應鏈合作再升級

快訊／北市重慶北路停車格！「1男陳屍座位」已屍僵　警調查身分中

台積電收最高1340元　台股漲366點至26247寫新紀錄

陸病患持刀闖醫院反鎖房門砍殺多刀　膝關節權威醫師送ICU搶救

大武分局協力工務段　解除部分預警性封閉道路

賽車轟鳴+萬聖派對！麗寶連假變身親子樂園兼車迷聖地

急著下機？　香港航空艙門被打開　70位乘客好慘

加薩街頭處決！3男被控「以色列線人」當眾槍殺　民眾高喊萬歲

PLG新軍洋基工程首名洋將來了！前T1冠軍中鋒庫薩斯加盟

【啊你怎麼沒下車？】爸爸上國道才發現忘載兒去學校

地方熱門新聞

2025桃園萬聖城10/25-11/2　桃園藝文廣場登場

郵差遭惡犬「咬斷中指」　飼主神隱！獨留狗狗在收容所

合歡山森林遊樂區「明暫停開放」

樺加沙掀11級陣風　59貨輪滯留金門外海

台南西寧街民宅深夜火警一人不幸罹難檢警將解剖查明死因

樺加沙颱風將至外界關心屋頂修繕l災戶修繕逾9成、安置同步備妥

樺加沙逼近！黃偉哲下令分區聯防台南區公所全面進入防颱備戰

平均載客數不到1人　花蓮市區307線停駛

釋昭慧發起「普發1萬捐國家」　他反問：能拒絕信眾供養？

花蓮縣長徐榛蔚提前返台投入防颱

樺加沙侵襲屏東1700戶停電　台電出動142人搶修

樺加沙侵襲屏東　三地門鄉2地緊急撤村

日月潭萬人泳渡　南投縣政府辦祭典儀式祈求順利

陳亭妃協調農水署遷建廳舍納美術館擴張計畫打造雙贏

更多熱門

相關新聞

樺加沙豪雨！花蓮馬太鞍溪堰塞湖恐溢流　卓榮泰取消立院拜會

樺加沙豪雨！花蓮馬太鞍溪堰塞湖恐溢流　卓榮泰取消立院拜會

強颱樺加沙陸上颱風警報雖解除，但仍持續影響台灣，行政院今上午通知，院長卓榮泰今（23日）取消拜會民進黨團、國民黨團行程，並前往中央災害應變中心關心馬太鞍溪溢流狀況。

不斷更新／宜蘭再增1國小緊急停課！　全台颱風假資訊一次看

不斷更新／宜蘭再增1國小緊急停課！　全台颱風假資訊一次看

角隅流！　樺加沙「大台北颳8-10級強陣風」

角隅流！　樺加沙「大台北颳8-10級強陣風」

宜蘭狂風暴雨卻要上班！　民眾怒火燒代理縣長

宜蘭狂風暴雨卻要上班！　民眾怒火燒代理縣長

花蓮馬太鞍溪堰塞湖最快今8時溢流！　消防局警告快撤離

花蓮馬太鞍溪堰塞湖最快今8時溢流！　消防局警告快撤離

關鍵字：

樺加沙黃偉哲分區聯防台南區公所防颱備戰

讀者迴響

熱門新聞

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦　輸血2萬c.c.搶命

快訊／新北等5縣市今達停班課標準　最新樺加沙風力預測

1.7萬小網紅一次5000！　嫖客光顧卻被破防崩潰

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

不斷更新／宜蘭再增1國小緊急停課！　全台颱風假資訊一次看

快訊／明天5縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

台東明停班課！全台明日停班課一覽

新颱「博羅依」最快明生成　預估路徑曝

成功嶺新兵打靶意外　子彈碎片卡腦部

快訊／4張5-6月千萬發票無人領！最低花20元買飲料　財部急尋

樺加沙「回南風」來了！　今雨最大地區曝

快訊／台南小貨車碰撞機車！　女騎士「腦漿外溢」慘死

獨／涉吸金20億落跑了　房仲分店老闆惡劣脫產

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭

西門樓鳳讓嫖客崩潰　原因曝光

更多

最夯影音

更多
金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」
隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面