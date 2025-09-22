樺加沙逼近！黃偉哲下令分區聯防　台南區公所全面進入防颱備戰

▲市長黃偉哲22日要求各區公所全面拉高戒備，落實分區聯防、就近安置、即時動員。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

強烈颱風「樺加沙」逐步逼近，中央氣象署已發布海上及陸上颱風警報，台南市長黃偉哲22日指示各區公所全面拉高戒備，落實「分區聯防、就近安置、即時動員」三大主軸，並請民政、工務、水利、社會等局處與公所成立橫向支援線，確保避難收容、物資盤點、弱勢關懷與加固作業能即刻到位。

市長黃偉哲強調，區公所是防災網絡的最前線，必須「彼此串連、互為支援」，將颱風影響降到最低。

民政局表示，各區公所今晨起陸續完成收容與整備，包括公所大樓高樓層收容點依SOP完成佈設與測試，並同步啟用旅宿與宗教團體協議形成「就近、分流、可擴張」的收容網絡。例如北門區啟用南鯤鯓香客大樓，並動員雙春、玉湖國小備用；東區、永康等區已與旅宿簽訂緊急收容協議，安南區則串聯鹿耳門兩大宮廟支援。新營、歸仁、官田、新化、南化、龍崎、仁德、白河、東山、柳營、新市、南區與鹽水等區的收容處所與物資也在中午前後到位，顯示分區量能完整、動員順暢。

民政局指出，低窪及易積淹社區已完成逐點檢視排水口、側溝、移動式抽水機與砂包佈署，必要時將預防性撤離至最近收容點或合作旅宿。各公所並與台電、自來水公司及清潔隊建立通報線路，一旦出現停電、倒樹或路面障礙，能即時聯合處置。

黃偉哲感謝各區公所、里鄰長、志工與在地商家、宗教團體的通力合作。他同時呼籲市民，家戶防颱務必加固門窗、綁妥鬆動物件、保持陽台排水暢通，低窪地區應提前移車。如有需求，可立即聯繫里幹事或撥打1999市民服務專線，市府團隊將第一時間提供協助。