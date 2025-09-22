陳亭妃協調農水署遷建　廳舍納美術館擴張計畫打造雙贏

▲立委陳亭妃邀集各單位研商嘉南水利處遷建及古蹟再利用，盼助台南美術館一館擴張。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市美術館二館日前獲行政院覈定升格為「國家美術館」，並由總統賴清德掛牌揭幕，但美術館一館因腹地不足，擴張計畫受限，立委陳亭妃22日特別邀集文化局、台南市立美術館、農田水利署嘉南管理處，以及市議員穎艾達利、陳怡珍共同會勘，討論將嘉南管理處舊廳舍納入美術館使用的可行性，並確認新廳舍規劃進度。

陳亭妃指出，嘉南管理處原辦公廳舍為市定古蹟「原嘉南大圳組合事務所」，依行政院與台南市府決議，該處將新建辦公廳舍，原址則由市府代辦古蹟修復，文化部協助經費，實現中央與地方合作，既保存文化資產，也為美術館注入新能量。

農田水利署副署長林國華說，目前新辦公廳舍規劃於五妃街興建，正待國發會覈定，預計2026年至2027年完成規劃設計，117年發包開工，2031年7月正式進駐，屆時舊廳舍即可交接，由美術館進行活化利用。

台南市立美術館館長也強調，美術一館與農水署舊廳舍的結合一度缺乏進展，讓文化界擔憂計畫受阻。希望能在嘉南管理處仍使用舊廳舍期間，先行利用禮堂等空間策劃展覽，2026年10月的美術雙聯展有望成為合作第一步。

陳亭妃最後表示，美術館升格為國家級不僅展現台南文化能量，也是台灣藝術發展的里程碑。結合市定古蹟的活化再利用，可展現文化保存與城市發展的雙贏模式。她建議在未完成移撥前，週末可先開放舉辦文化活動，逐步鋪陳合作方向，凸顯城市核心價值。