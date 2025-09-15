TVBS民調／台南要變天？　謝龍介落後陳亭妃5百分點、大勝林俊憲

▲「台南市長可能參選人」謝龍介、陳亭妃、林俊憲。（圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

2026縣市長選戰前哨戰，民進黨成立「選舉對策委員會」，2個潛在人馬綠委陳亭妃、林俊憲仍在地方勤跑，國民黨也預計派出台南黨部主委、藍委謝龍介出馬。根據TVBS民調中心今（15）日公布最新民調，數據顯示，若民進黨派出陳亭妃，則陳亭妃41％勝過謝龍介36％；若民進黨派出林俊憲，則林俊憲32％敗給謝龍介的44％，相較今年二月的民調大為翻轉。

▼TVBS「2026台南市長可能人選」民調。（圖／TVBS民調提供，點圖放大）



數據顯示，若民進黨推派陳亭妃參選台南市長，與國民黨謝龍介對決，陳亭妃支持度為41%，與今年二月的調查相較，下降7個百分點，謝龍介的支持度為36%，上升4個百分點，另外23%未決定，雙方差距由16個百分點大幅減少至5個百分點，TVBS分析，可能與民眾對颱風後救災滿意度，及對政府繼續推動太陽能發電的態度有關。

地區方面，安南中西地區民眾，支持陳亭妃的比例最高，為50%，28%支持謝龍介，22%未決定；新營白河及永康仁德地區民眾，支持陳亭妃與支持謝龍介的比例皆在四成上下，意見分歧，其中，新營白河地區支持陳亭妃比例下降近一成，至42%，謝龍介則增至40%；安平東南地區支持陳亭妃的比例下滑兩成至31%，支持謝龍介的比例則增加至44%。

民進黨認同者有78%支持陳亭妃，較上次下降6個百分點；國民黨認同者有82%支持謝龍介；民眾黨認同者有70%支持謝龍介，較前一次調查增加7個百分點，高於27%支持陳亭妃；中立選民則是33%支持陳亭妃，高於支持謝龍介的25%，但有43%尚未決定。

日前丹娜絲颱風帶來強陣風及豪大雨，在台南造成嚴重災情，許多地區淹水，甚至停電數日，強風不僅掀翻許多民宅屋頂，也有多處光電案場的太陽能板毀損。對於政府在颱風後的救災表現，有32%台南市民滿意（9%非常滿意，23%還算滿意），低於52%不滿意（19%不太滿意，33%很不滿意），16%沒有表示意見。對於政府未來繼續推動太陽能發電，鼓勵企業及民眾設置光電板的政策，有35%民眾表示贊成（9%非常贊成，26%還算贊成），低於48%不贊成（24%不太贊成，24%很不贊成），17%沒有意見。

此次調查是TVBS民意調查中心於114年9月8日至12日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,211位20歲以上台南市民，其中拒訪為204位，拒訪率為16.8%，最後成功訪問有效樣本1,007位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。