高雄美術館拉麵店遭噴漆「姦夫淫婦」對聯　闆娘傻眼：噴錯了？

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄美術館特區一家拉麵店今（17）日清晨遭到不明人士噴黑漆，大門兩側寫著「姦夫淫婦」、「渣男賤女」，候位座椅則被寫下「賤人」，不僅污辱性極強，也頗有針對意味。老闆娘到場時相當傻眼，直呼：「是不是噴錯了？」連忙請員工貼菜單遮蓋噴漆，過午後將到派出所做筆錄提告。

▲▼高雄美術館拉麵店遭噴黑漆！大門寫「姦夫淫婦」、「渣男賤女」。（圖／記者吳世龍攝）



住在樓上的房東表示，今天上午6點15分天亮出門遛狗時，還沒有發現大門有異樣，第二趟是8點多下來，才發現門口被噴了黑漆，同時警察也到場蒐證。犯案嫌犯不僅寫下污辱性字眼，還將店門口的監視器也噴漆，企圖掩飾身份。

房東指出，他約半年前將店面出租給一對年輕夫妻經營拉麵店，營業狀況還不錯，底下還有聘請一些員工，由於他個人已經退休，與外界沒有糾紛，但若仔細回想，拉麵店剛開幕在招聘員工時，有和上門應徵的人大小聲，但他不清楚當時狀況。

▲▼老闆娘開店時看到店面慘況傻眼了。（圖／記者吳世龍攝）



黃姓老闆娘則習慣在上午10點開店備餐，她到場時滿頭問號，直呼：「是不是噴錯了？不是找我們的？」先前並未接獲騷擾電話，且她與男友未結婚，不存在這些問題。

老闆娘表示，她今年1月27日開店營運，至今生意都不錯，沒有跟其他人有過什麼紛爭，且在職員工都很友好，已離職員工也有保持聯絡，不排除是同業眼紅，不過約4個月前曾有一名年輕男子來面試，但最後未錄用，不曉得是否有關。今日中午店內正常營業，午休後會正式到派出所做筆錄提告。

▲門口監視器在清晨4點29分仍能錄下街景。（圖／記者吳世龍攝）



老闆娘調閱監視器，發現今日清晨4點29分時，監視器還有錄下街景，但4點30分時畫面瞬間全黑，對照房東說法，懷疑嫌犯分為兩階段犯案，先損毀監視器，再另找時間噴漆。