拉麵店噴漆「姦夫淫婦」闆娘前夫幹的　理由曝：不爽她不顧小孩

▲高雄美術館拉麵店遭噴漆！大門寫「姦夫淫婦」（圖／記者吳世龍攝）



記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄美術館特區一家人氣拉麵店，今（17）日清晨遭到不明人士在大門口噴黑漆，門口兩側被寫下「姦夫淫婦」、「渣男賤女」對聯，警方發現後主動介入偵辦，並調閱監視器追人，查出是老闆娘前夫犯案，因不滿前妻有新歡、開店忙生意，導致疏於照顧小孩，警方訊後將依社會秩序維護法函送裁處。

鼓山區美術南二路一家拉麵店今晨遭噴黑漆，大門兩側寫著「姦夫淫婦」、「渣男賤女」，候位座椅則被寫下「賤人」，不僅污辱性極強，也頗有針對意味。畫面被上傳到網路上後，員警隨即到場並拍照蒐證。

▲▼高雄美術館拉麵店遭惡意噴漆。（圖／記者吳世龍攝）



黃姓老闆娘上午10點準備開店備餐時，看到店面慘況滿頭問號，直呼：「是不是噴錯了？不是找我們的？」強調先前並未接獲騷擾電話，且她與男友未結婚，不存在什麼姦夫淫婦的問題，由於噴漆影響到店家聲譽，急忙請員工拿菜單遮蓋。

老闆娘也調閱監視器，發現今日清晨4點29分時，監視器還有錄下街景，但4點30分時畫面瞬間全黑，對照房東說法，懷疑嫌犯分為兩階段犯案，先損毀監視器，再另找時間噴漆，已到派出所製作筆錄。

▲何姓男子不滿前妻疏於照顧孩子，清晨到前妻店面噴黑漆。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方循線追緝，發現犯嫌是黃姓闆娘的57歲何姓前夫，因兩人離婚後共同扶養孩子，但不滿前妻交了新歡後，又開了生意不錯的拉麵店，忙於事業、感情而疏於照顧小孩，才會噴漆洩憤。由於前妻不願提告，警方訊後將依社會秩序維護法將何姓男子函送高雄地方法院簡易庭裁處。