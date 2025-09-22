多國宣佈承認巴勒斯坦　陸外交部：拒絕任何侵蝕兩國方案的單邊行動

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

英國、加拿大和澳大利亞、葡萄牙等國近日先後表態欲承認巴勒斯坦國，被視為對美國、以色列陣營的一次外交逆襲。對此，大陸外交部發言人郭嘉昆表示，必須堅持「兩國方案」不動搖，匯聚更多國際共識，「拒絕任何侵蝕兩國方案基礎的單邊行動。」

郭嘉昆指出，早日結束衝突，構建持久和平是巴以和中東地區人民的共同期盼，也是國際社會的當務之急，「加沙（加薩地區），屬於巴勒斯坦人民，是巴勒斯坦領土不可分割的一部分，當前局勢下必須以最大的緊迫感推動加沙全面停火，緩解人道主義災難。」

郭嘉昆表示，「對以色列有特殊影響的國家，應切實負起責任，必須讓巴人治巴的原則真正落地，在戰後治理和重建安排問題上，維護巴勒斯坦民族的正當權利。」

郭嘉昆強調，「武力打不出和平，暴力換不來安全。中方願同國際社會一道努力，繼續致力於加沙停火止戰，堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業。為早日全面、公正、持久解決巴勒斯坦問題做出不懈努力。」

據了解，「兩國方案」是要讓以色列和巴勒斯坦這兩個國家在公認的邊界內和平共存，此方案的核心是保障以色列的安全與主權，同時建立獨立的巴勒斯坦國，實現巴勒斯坦人的民族自決權利。

第80屆聯合國大會12日以142票贊成、10票反對、12票棄權的壓倒性結果，通過支持落實「兩國方案」的《紐約宣言》決議。