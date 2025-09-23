西方陸續承認巴勒斯坦國　白宮批「這是獎勵哈瑪斯」

▲美國白宮新聞秘書李威特。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

在英國、加拿大、澳洲與葡萄牙等國近日陸續宣布承認巴勒斯坦國之際，美國白宮於22日表態反對此舉，表示總統川普不同意這些國家的決定，認為這等同於「獎勵哈瑪斯（Hamas）」。白宮表示，川普預計將於23日出席聯合國大會並發表演說，屆時料將談及此一議題。

面對以色列對加薩地區的軍事行動引發國際批評，部分西方國家開始表態承認巴勒斯坦國地位。對此，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，川普的立場始終明確，不認同這些盟國的決定。

李威特指出，川普認為上述舉動無助於促使哈瑪斯釋放遭扣押人質，而人質獲釋正是目前美國對加薩情勢的首要目標之一。她強調，「總統認為，這些國家的承認不僅無助於結束衝突，反而是在獎勵哈瑪斯的行為。」

李威特進一步指出，川普對盟國的這些宣布抱持保留態度，認為這些聲明屬於「說的多、做的少」的象徵性表態，未能實質促進和平或推動人質談判。

川普預計將於23日登上聯合國大會講台，演說主題為「美國全球力量的復興」（renewal of American strength around the world），外界普遍預期他將藉此機會進一步闡述對以巴衝突、國際外交與地緣政治的立場。