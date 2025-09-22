摩斯推「4重連假」優惠　漢堡+大冰紅第2套6折

▲摩斯漢堡4大連假優惠出爐。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接9月底開跑的4重連假，摩斯漢堡祭出一系列優惠，可享指定漢堡+大杯冰紅茶組合單套9折、第2套6折等好康，期間加碼早餐時段加20元升級「冰橙咖啡」、午晚餐時段加20元升級「香吉士」或「哈密瓜蘇打」；且使用MOS Order APP「跨店取」也同享第2套6折優惠。

▲摩斯漢堡4大連假優惠一次看。

●教師節連假

優惠日期：9月26日至9月29日

優惠內容：早餐時段「元氣牛肉蛋堡組合」單套優惠價81元，2套特價144元，平均每套72元；午晚餐時段「月見培根和牛堡組合」單套優惠價149元，2套特價264元，平均每套132元。

●中秋連假

優惠日期：10月3日至10月6日

優惠內容：早餐時段「火腿歐姆蛋布里歐堡組合」單套優惠價72元，2套特價128元，平均每套64元；午晚餐時段「月見大阪燒珍珠堡組合」單套優惠價140元，2套特價248元，平均每套124元。

●國慶連假

優惠日期：10月10日至10月13日

優惠內容：早餐時段「摩斯炸蝦堡組合」單套優惠價95元，2套則特價168元，平均每套84元；午晚餐時段「摩斯鱈魚堡組合」單套優惠價99元，2套特價176元，平均每套88元。

●光復連假

優惠日期：10月24日至10月27日

優惠內容：早餐時段「新咕咕雞堡組合」單套優惠價86元，2套特價152元，平均每套76元；午晚餐時段「超級大麥薑燒珍珠堡組合」單套優惠價104元，2套特價184元，平均每套92元。

▲達美樂X胡同燒肉推出中秋限定「秘醬嫩牛燒肉披薩」。

中秋節即將到來，達美樂則攜手胡同燒肉推出中秋限定「秘醬嫩牛燒肉披薩」，嚴選鮮嫩牛肉結合胡同獨門秘製醬汁醃製入味，再佐以台灣在地鮮蔬，經高溫烘烤鎖住油花與香氣，最後鋪上100%香濃莫札瑞拉起司，即日起凡於門市或官網購買可享「大披薩外帶半價」優惠，特價只要469元。

同步推出3款中秋限定套餐，「燒肉澎湃餐」內含秘醬嫩牛燒肉大披薩1個+經典／招牌系列大披薩1個+青花椒雞塊+香烤雞條+蝴蝶酥+1.25L大可樂，特價1269元；「燒肉豐盛餐」內含秘醬嫩牛燒肉大披薩1個+青花椒雞塊+香烤雞條+蝴蝶酥+1.25L大可樂，特價969元；「燒肉輕享餐」內含秘醬嫩牛燒肉大披薩1個+紫薯地瓜球+蝴蝶酥+1.25L大可樂，特價799元。