達美樂X胡同「秘醬嫩牛燒肉披薩」開賣　外帶限時半價

▲「達美樂X胡同燒肉」推出中秋限定「秘醬嫩牛燒肉披薩」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

搶攻中秋商機，達美樂攜手燒肉品牌「胡同燒肉」推出全新「秘醬嫩牛燒肉披薩」，鮮嫩牛肉結合莫札瑞拉起司，每一口都能吃到濃郁醬香與牽絲起司，即日起全門市限時開賣，還可享外帶半價優惠。

「達美樂X胡同燒肉」推出中秋限定「秘醬嫩牛燒肉披薩」，嚴選鮮嫩牛肉結合胡同獨門秘製醬汁醃製入味，再佐以台灣在地鮮蔬，經高溫烘烤鎖住油花與香氣，最後鋪上100%香濃莫札瑞拉起司，即日起凡於門市或官網購買可享「大披薩外帶半價」優惠，特價只要469元。

▲同步推出3款秘醬嫩牛燒肉披薩中秋限定套餐。

業者同步推出3款「秘醬嫩牛燒肉披薩」中秋限定套餐，「燒肉澎湃餐」內含秘醬嫩牛燒肉大披薩1個+經典／招牌系列大披薩1個+青花椒雞塊+香烤雞條+蝴蝶酥+1.25L大可樂，特價1269元；「燒肉豐盛餐」內含秘醬嫩牛燒肉大披薩1個+青花椒雞塊+香烤雞條+蝴蝶酥+1.25L大可樂，特價969元；「燒肉輕享餐」內含秘醬嫩牛燒肉大披薩1個+紫薯地瓜球+蝴蝶酥+1.25L大可樂，特價799元。

▲漢堡王「無麵包系列漢堡」限時回歸。

同為迎接中秋節，漢堡王「無麵包系列漢堡」回歸，包括「4層牛無麵包堡（原價單點299元）」、「雙層牛無麵包堡（原價單點204元）」，選用370度火烤的4盎司純牛肉片堆疊，不僅吃得到原味肉汁，還有豐富蛋白質，再加上新鮮生菜、番茄，搭配小杯可樂套餐價分別為279元、179元。

同步推出「無麵包雙層脆雞（原價單點124元）」，雞排以100%無添加的天然胡椒醃製入味，定溫酥炸至外酥內嫩，搭配小杯可樂套餐價109元，9月23日起至10月12日限時20天開賣，每筆訂單限購2個，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店未販售，其餘門市售完為止。