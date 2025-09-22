爆性侵狼師遭解聘　竟讓他帶團與學生過夜

▲受害學生控訴狼師李菄峻利用男生共睡大通鋪機會性侵他，一旦反抗，隔天即遭言語及肢體霸凌。 （AI繪圖FREEPIK生成，本刊美術組後製）



利用權勢吃案多年的戲曲界「#MeToo事件」，持續餘波盪漾！今年2月監察院針對國立台灣戲曲學院2名狼師對未成年學生涉及性平事件違失提出糾正，未料，戲曲學院教評會竟二度違背教育部指示，袒護2名狼師與涉及行政違失的四名校務高層。本刊掌握，教育部對於戲曲學院遲遲不懲處相關失職人員，大動作凍結戲曲學院3筆共約2.5億元的校務經費補助。

本刊掌握，2023年6月，已遭解職的狼師李菄峻惡行曝光，去年3月遭戲曲學院終身解聘。李菄峻明知因涉案正被地檢署偵辦中，仍在外與校內學生劇團演出，並在今年初參與客家電視台節目編排新春饗宴「除夕看大戲」〈山水遊〉演出，該戲劉姓導演（戲曲學院退休老師）明知李涉及性侵案，卻仍與其合作，甚至安排學生赴其住處排練，形同置學生於險境。

最令人吃驚的是，當初調查李菄峻性平案小組成員、主任祕書王學彥，也曾涉2023年性騷擾女學生，去年1月底經學校調查認定嚴重性騷擾成立，決議解聘且終身不得聘任為教師，顯示該校性平事件不是單一事件。

王學彥明知自身涉性平案而遭學校停聘、檢方偵辦中，仍於去年7月底以新北市樂集名義招攬戲曲學院學生擔任團員，到歐洲參加比利時藝術節，並到荷蘭、法國巡演。學校對此推得一乾二淨，表示這是學生個人自費的暑期參訪活動，未事先向學校報備。

整起戲曲學院的性平事件，監察院針對全案調查糾正後，並未對戲曲學院產生明顯的改變，校方高層換人後，離譜的事件一再重演。而監院報告明確指出，校方當時未依法、依程序妥處，即使主管機關教育部及校方都被究責，但學校教評會委員就是下不了手，無法投同意票追究責任的結果，形同師大女足隊抽血事件翻版，教育部要求嚴懲，學校教評會卻輕輕放下。

