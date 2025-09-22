　
社會 社會焦點 保障人權

爆性侵狼師遭解聘　竟讓他帶團與學生過夜

受害學生控訴狼師李菄峻利用男生共睡大通鋪機會性侵他，一旦反抗，隔天即遭言語及肢體霸凌。 （AI繪圖FREEPIK生成，本刊美術組後製）

▲受害學生控訴狼師李菄峻利用男生共睡大通鋪機會性侵他，一旦反抗，隔天即遭言語及肢體霸凌。 （AI繪圖FREEPIK生成，本刊美術組後製）

圖文／鏡週刊

利用權勢吃案多年的戲曲界「#MeToo事件」，持續餘波盪漾！今年2月監察院針對國立台灣戲曲學院2名狼師對未成年學生涉及性平事件違失提出糾正，未料，戲曲學院教評會竟二度違背教育部指示，袒護2名狼師與涉及行政違失的四名校務高層。本刊掌握，教育部對於戲曲學院遲遲不懲處相關失職人員，大動作凍結戲曲學院3筆共約2.5億元的校務經費補助。

本刊掌握，2023年6月，已遭解職的狼師李菄峻惡行曝光，去年3月遭戲曲學院終身解聘。李菄峻明知因涉案正被地檢署偵辦中，仍在外與校內學生劇團演出，並在今年初參與客家電視台節目編排新春饗宴「除夕看大戲」〈山水遊〉演出，該戲劉姓導演（戲曲學院退休老師）明知李涉及性侵案，卻仍與其合作，甚至安排學生赴其住處排練，形同置學生於險境。

在戲曲學院有「戲曲王子」稱號的李菄峻涉性侵案已遭解聘，現進入司法程序偵查中。（東森新聞提供）

▲在戲曲學院有「戲曲王子」稱號的李菄峻涉性侵案已遭解聘，現進入司法程序偵查中。（東森新聞提供）

最令人吃驚的是，當初調查李菄峻性平案小組成員、主任祕書王學彥，也曾涉2023年性騷擾女學生，去年1月底經學校調查認定嚴重性騷擾成立，決議解聘且終身不得聘任為教師，顯示該校性平事件不是單一事件。

李菄峻被學校解聘後，仍透過學校人脈參加客家電視台演出，並與學生接觸。（翻攝客家電視）

▲李菄峻被學校解聘後，仍透過學校人脈參加客家電視台演出，並與學生接觸。（翻攝客家電視）

王學彥明知自身涉性平案而遭學校停聘、檢方偵辦中，仍於去年7月底以新北市樂集名義招攬戲曲學院學生擔任團員，到歐洲參加比利時藝術節，並到荷蘭、法國巡演。學校對此推得一乾二淨，表示這是學生個人自費的暑期參訪活動，未事先向學校報備。

戲曲名師李菄峻扮相俊、身段美，曾被視為傳統藝術的傳承人。（翻攝李菄峻臉書）

▲戲曲名師李菄峻扮相俊、身段美，曾被視為傳統藝術的傳承人。（翻攝李菄峻臉書）

李菄峻（右）私下脾氣火爆，曾因飛踢女學生、呼巴掌等暴力事件上媒體。（翻攝畫面）

▲李菄峻（右）私下脾氣火爆，曾因飛踢女學生、呼巴掌等暴力事件上媒體。（翻攝畫面）

整起戲曲學院的性平事件，監察院針對全案調查糾正後，並未對戲曲學院產生明顯的改變，校方高層換人後，離譜的事件一再重演。而監院報告明確指出，校方當時未依法、依程序妥處，即使主管機關教育部及校方都被究責，但學校教評會委員就是下不了手，無法投同意票追究責任的結果，形同師大女足隊抽血事件翻版，教育部要求嚴懲，學校教評會卻輕輕放下。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


新聞內幕／狼師性侵學生還能帶團導戲　戲曲學院涉包庇遭斷2.5億補助
戲曲學院護狼師2／扯！性騷老師調查性侵老師　學校調查後他竟對受害學生咆嘯：為何要申訴
戲曲學院護狼師3／補破網急懲4高層　戲曲學院挨控包庇回應了

09/21 全台詐欺最新數據

364 1 5343 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

高中女抓到了！造謠放颱風假...校方將懲處
陳漢典上工…LuLu悄愛相隨「王偉忠目睹全程」　被逼問初吻全
快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女2死　駕駛20萬交保
百顆「貓頭鷹眼」暗夜發光！村民嚇壞狂喊救命...真相笑翻
懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡

高中女生造謠放颱風假抓到了！南市府研議重罪法辦...校方將懲處

獨／高雄市政府再爆長官霸凌！調離現職沒處分遭控「天理不容」

快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女釀2死　駕駛、雇主雙雙交保

竹市私有地整片圍牆疑遭強風吹塌！倒楣轎車停旁邊遭砸

淡水行車糾紛！賓士男攔車亮鋁棒恐嚇　他全程蒐證：小心這輛車

苗栗打詐全國乙組冠軍獎勵翻倍　鍾東錦加碼頒發榮譽縣民

快訊／彰濱海堤浮屍今移出！是否為失蹤60天阿公待DNA鑑定

三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

桃園街友搶地盤鬧出人命！他遭痛毆送醫不治　兇嫌躲新北落網

冒用頭貼造謠放颱風假！警查出有中學生涉案　黃偉哲：絕非小事

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

【也太皮了吧XD】小屁貓狂揮拳騷擾貓姊　一臉不耐煩淡定反擊

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

南門市場驚見SOS！稅捐處女員工獲救

鬼門關前4少年慘死！檳榔西施直擊還原驚悚瞬間

即／台中26歲女15樓墜落爆頭亡　母崩潰認屍

新竹4死車禍！事發前聚會歡唱畫面曝　友不捨：兄弟一路好走

板橋電塔夫妻雙屍！欠高利貸流連旅館躲債

板橋夫妻雙屍　警將過濾錢莊朝重利罪偵辦

一行人喝4瓶酒！倖存15歲少年借車找友幫開　高速撞工地釀4死

男與小女友拍露臉性愛片　分手後慘了

中和小姊弟找到了！家長Threads急求助　超多熱心網友協尋

黃偉哲被盜頭貼發停班課　本人道歉了

民眾報案「懶覺不見了幫我找」　基層員警怨：這種案件也在派？

澄清湖2死撞擊瞬間曝！家屬悲痛發聲

2任校長帶頭護狼師　台灣戲曲學院遭斷2.5億補助

2任校長帶頭護狼師　台灣戲曲學院遭斷2.5億補助

國立台灣戲曲學院二名教師長期對未成年學生性侵、性騷擾，監院今年2月通過糾正案後，校方承諾虛心接受，但全案並未落幕，本刊掌握，涉案二狼師在被停職及解職後，仍從事和該校學生接觸的工作，甚至帶學生團參加國際音樂節活動，或和學生參與客家電視台除夕大戲，教育部對該校擺爛已拍板凍結約約2.5億元補助，校長李揚本月12日發出公告，要求暫停校內各項請購、核銷申請，並關閉請購系統，校務運作形同停擺，令師生錯愕。

行動電源突「燒成火球」！消防員揭1款式風險高

行動電源突「燒成火球」！消防員揭1款式風險高

喜馬拉雅山「放煙火」引眾怒！始祖鳥道歉聲明再炎上

喜馬拉雅山「放煙火」引眾怒！始祖鳥道歉聲明再炎上

頭皮被撕裂！男遇熊襲滿臉血縫60針倖存

頭皮被撕裂！男遇熊襲滿臉血縫60針倖存

新型老花眼藥水問世！專家：恐增白內障手術風險

新型老花眼藥水問世！專家：恐增白內障手術風險

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

快訊／隋棠反擊了！

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

