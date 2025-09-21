　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

行動電源突「燒成火球」他嚇傻！消防員揭1款式風險高：我絕不買

Anker先前曾主動召回有自燃風險的行動電源。（翻攝ANKER台灣官網）

▲Anker先前曾主動召回有自燃風險的行動電源。（翻攝ANKER台灣官網）

圖文／鏡週刊

一名網友日前發文指出，他家中的Anker行動電源無預警爆炸起火，驚險畫面引發熱議。許多網友除了關心追問是何種型號，也提到Anker在中國才剛大規模召回有自燃風險的行動電源，數量高達70萬顆，這起事件再次敲響行動電源的安全警鐘。

這名網友在Threads發文表示，過去對Anker這類大廠牌相當信賴，想不到連大牌子的行動電源也會出事，這次無預警自燃爆炸，變成一團火球，讓他大感驚訝，因此發文提醒大眾：「買行動電源真的要慎選」。不少網友急切詢問出事型號，原PO也補充說明這款是在日本買的1647型號，台灣並未販售。他同時也感謝台灣Ａnker提供後續協助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

早在今年6月，Anker就在中國大規模召回過行動電源，因為部分產品有過熱自燃的風險。根據當時官方公告，此次受影響的產品總計包含7款型號，數量高達約70萬顆。中國召回型號包含A1642、A1647、A1652、A1680、A1681、A1689，其中也包含在台灣市場販售的A1257型號。儘管台灣代理商展碁國際碁國際第一時間便緊急下架，並主動通知消費者進行召回，但這次發生的爆炸事件，仍再次凸顯了鋰電池產品潛在的安全隱患，值得大眾高度警惕。

在 Threads 查看

交通部長陳世凱曾在發文中引用經濟部標檢局網站資料，提到2023年至今，有5款行動電源因安全因素被召回，分別為：Lenovo型號PBLG2W 、IKEA ÅSKSTORM 40W USB充電器、Anker型號A1257自帶線行動電源、亞果元素 GRAVITY CS5／CS10，共3萬7683顆。

行動電源若不幸自燃，一名消防員在網上教大家正確的處理方式。他提醒大家不要直接用泡沫滅火器撲滅，因為那只治標不治本，鋰電池內部還在燃燒，火隨時會再起來。消防員建議最好的辦法是「用水泡」，需要準備一個大水桶（約20至25公升），還有防火手套和夾子。一旦行動電源起火，立即用夾子把它夾進水桶裡，讓它完全浸入水中，這樣不僅能阻絕空氣，還能快速降溫，避免火勢再擴大或復燃。

另外，消防員也警告內建插頭的行動電源其實是高風險設計，他解釋這類產品的插頭和電池距離太近，充電時容易過熱。如果插頭在拉扯下變形，可能導致內部主機板或晶片損壞、短路，進而造成起火。他認為這種設計缺乏安全考量，「我自己絕不會買這種設計的行動電源」。


更多鏡週刊報導
28歲女搭高鐵「用行動電源突起火」　釀3人受傷！涉公共危險罪遭法辦
小米這款行動電源爆炸隱憂　急召回14萬顆！台灣延遲公告挨轟
不滿被沒收！中國男怒摔行動電源「竟瞬間起火」　網酸：直接認證不能帶

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女2死　駕駛20萬交保
百顆「貓頭鷹眼」暗夜發光！村民嚇壞狂喊救命...真相笑翻
懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡
大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手
「未來12小時」樺加沙最巔峰狀態　有機會再增強

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【廣編】巧寓舍計以設計立足國際　勇奪美國IDA大獎殊榮

陳世凱視察蘇花路廊防災整備　指示鐵公路3系統提前聯防

最強月老！中市府推單身夯肉趴　藍色公路一夜湊成17對佳偶

藍營抗議「中捷經費遭砍」　交長提統籌分配款：市民自有公評

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

「三高」農場下午2時起休園　清境邊坡築綠色城牆顧羊咩咩的胃

前最美檢察官「首次當伴娘」　淺綠V領禮服曝光！網讚：充滿仙氣

釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

嘉義台82線驚見「粉紅大道」　公路局急關畫面：監視器色階異常

定期定額006208！他猶豫「要不要再買0050」　網曝關鍵：不要分散

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

【也太皮了吧XD】小屁貓狂揮拳騷擾貓姊　一臉不耐煩淡定反擊

【廣編】巧寓舍計以設計立足國際　勇奪美國IDA大獎殊榮

陳世凱視察蘇花路廊防災整備　指示鐵公路3系統提前聯防

最強月老！中市府推單身夯肉趴　藍色公路一夜湊成17對佳偶

藍營抗議「中捷經費遭砍」　交長提統籌分配款：市民自有公評

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

「三高」農場下午2時起休園　清境邊坡築綠色城牆顧羊咩咩的胃

前最美檢察官「首次當伴娘」　淺綠V領禮服曝光！網讚：充滿仙氣

釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

嘉義台82線驚見「粉紅大道」　公路局急關畫面：監視器色階異常

定期定額006208！他猶豫「要不要再買0050」　網曝關鍵：不要分散

藍心湄替江祖平加油「心一樣痛」譴責犯罪！護航《女大》小編：有什麼錯？

管碧玲：海洋不是政治棋盤　最需接受海洋素養教育的是中國領導人

【廣編】巧寓舍計以設計立足國際　勇奪美國IDA大獎殊榮

卓榮泰第二場便當會「聚焦2議題」　綠委憂新財劃法剝奪弱勢權益

陳世凱視察蘇花路廊防災整備　指示鐵公路3系統提前聯防

搶進千億移工消費商機　全盈+PAY攜手美家人力解痛點

最強月老！中市府推單身夯肉趴　藍色公路一夜湊成17對佳偶

iOS 26爆災情！LINE對話框被遮「打字看不到內容」...快速解法曝

快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女釀2死　駕駛、雇主雙雙交保

《SAKAMOTO DAYS坂本日常》改編真人電影　人氣男星再現圓潤老爹

【台語超好】萌娃上學哭喊想回家拜託老師：叫爸爸接我

生活熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

快訊／樺加沙加速！　最新動向曝

不斷更新／樺加沙顛峰進逼！全台停班課一覽

天佑台灣！　閃過「怪物等級」樺加沙關鍵原因曝

超大樺加沙穩居風王　最新各國路徑一致了

即／明日高雄是否停班課？市府回應了

樺加沙又胖了　連2升級風雨擴半台

更多熱門

相關新聞

喜馬拉雅山「放煙火」引眾怒！始祖鳥道歉聲明再炎上

喜馬拉雅山「放煙火」引眾怒！始祖鳥道歉聲明再炎上

加拿大戶外品牌始祖鳥（Arc’teryx）與知名藝術家蔡國強，19日在西藏喜馬拉雅山脈舉辦《升龍》煙火秀，卻因高原環境敏感而引爆輿論。影片曝光後，大批中國網友批評此舉「炸山作秀」，痛斥破壞雪域生態。始祖鳥與蔡國強21日分別道歉，承諾全面檢視對環境的影響，但聲明又被質疑「海內外有別」，引發更大爭議。

頭皮被撕裂！男遇熊襲滿臉血縫60針倖存

頭皮被撕裂！男遇熊襲滿臉血縫60針倖存

新型老花眼藥水問世！專家：恐增白內障手術風險

新型老花眼藥水問世！專家：恐增白內障手術風險

高雄鱸魚麵線驚見「螞蟻湯」　她噁吐：又肥又大

高雄鱸魚麵線驚見「螞蟻湯」　她噁吐：又肥又大

工程師遭主管「逼拔雜草」　悲慘下場曝

工程師遭主管「逼拔雜草」　悲慘下場曝

關鍵字：

ThreadsAnker鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

快訊／隋棠反擊了！

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面