行動電源突「燒成火球」他嚇傻！消防員揭1款式風險高：我絕不買

一名網友日前發文指出，他家中的Anker行動電源無預警爆炸起火，驚險畫面引發熱議。許多網友除了關心追問是何種型號，也提到Anker在中國才剛大規模召回有自燃風險的行動電源，數量高達70萬顆，這起事件再次敲響行動電源的安全警鐘。

這名網友在Threads發文表示，過去對Anker這類大廠牌相當信賴，想不到連大牌子的行動電源也會出事，這次無預警自燃爆炸，變成一團火球，讓他大感驚訝，因此發文提醒大眾：「買行動電源真的要慎選」。不少網友急切詢問出事型號，原PO也補充說明這款是在日本買的1647型號，台灣並未販售。他同時也感謝台灣Ａnker提供後續協助。

早在今年6月，Anker就在中國大規模召回過行動電源，因為部分產品有過熱自燃的風險。根據當時官方公告，此次受影響的產品總計包含7款型號，數量高達約70萬顆。中國召回型號包含A1642、A1647、A1652、A1680、A1681、A1689，其中也包含在台灣市場販售的A1257型號。儘管台灣代理商展碁國際碁國際第一時間便緊急下架，並主動通知消費者進行召回，但這次發生的爆炸事件，仍再次凸顯了鋰電池產品潛在的安全隱患，值得大眾高度警惕。

交通部長陳世凱曾在發文中引用經濟部標檢局網站資料，提到2023年至今，有5款行動電源因安全因素被召回，分別為：Lenovo型號PBLG2W 、IKEA ÅSKSTORM 40W USB充電器、Anker型號A1257自帶線行動電源、亞果元素 GRAVITY CS5／CS10，共3萬7683顆。

行動電源若不幸自燃，一名消防員在網上教大家正確的處理方式。他提醒大家不要直接用泡沫滅火器撲滅，因為那只治標不治本，鋰電池內部還在燃燒，火隨時會再起來。消防員建議最好的辦法是「用水泡」，需要準備一個大水桶（約20至25公升），還有防火手套和夾子。一旦行動電源起火，立即用夾子把它夾進水桶裡，讓它完全浸入水中，這樣不僅能阻絕空氣，還能快速降溫，避免火勢再擴大或復燃。

另外，消防員也警告內建插頭的行動電源其實是高風險設計，他解釋這類產品的插頭和電池距離太近，充電時容易過熱。如果插頭在拉扯下變形，可能導致內部主機板或晶片損壞、短路，進而造成起火。他認為這種設計缺乏安全考量，「我自己絕不會買這種設計的行動電源」。



