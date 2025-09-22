2任校長帶頭護狼師　台灣戲曲學院遭斷2.5億補助

▲被稱為最傑出校友的國立台灣戲曲學院校長李揚，年初被監察院糾正後，延宕不處置性平失職人員長達7月。（翻攝台灣戲曲學院官網）



圖文／鏡週刊

國立台灣戲曲學院二名教師長期對未成年學生性侵、性騷擾，監院今年2月通過糾正案後，校方承諾虛心接受，但全案並未落幕，本刊掌握，涉案二狼師在被停職及解職後，仍從事和該校學生接觸的工作，甚至帶學生團參加國際音樂節活動，或和學生參與客家電視台除夕大戲，教育部對該校擺爛已拍板凍結約約2.5億元補助，校長李揚本月12日發出公告，要求暫停校內各項請購、核銷申請，並關閉請購系統，校務運作形同停擺，令師生錯愕。

教育部所指4名行政違失校務高層，包括前校長鄭榮興、前代理校長游素凰、前主任祕書王學彥（已因性平案被終身解聘），以及前諮商輔導組長王光中。現任校長李揚2023年8月上任後，未能積極處理4名違失者，更離譜的是，加害者不只仍在任教，還在校方默許下持續接觸學生。目前李揚正尋求校長連任，但對性平事件處理慢半拍，已嚴重妨害學校聲譽及衝擊校務運作，校內傳出質疑適任性聲音。

▲收到教育部凍結補助通知，校方立即公告停止請購申請。（讀者提供）

校方緊急於本月19日下午召開教評會，通過懲處4名性平案違失者，足見教育部凍結補助果然奏效。

▲受害學生控訴狼師李菄峻利用男生共睡大通鋪機會性侵他，一旦反抗，隔天即遭言語及肢體霸凌。 （AI繪圖FREEPIK生成，本刊美術組後製）

監察院及教育部已明白點出戲曲學院性平問題，學校應該居於保護學生，積極處置，沒想到尋求連任校長的李揚竟然擺爛，學校已因「#MeToo」性平案被列管，還持續無作為惹怒教育部，下令凍結補助，逼迫學校作出懲處意味很濃。

▲在戲曲學院有「戲曲王子」稱號的李菄峻涉性侵案已遭解聘，現進入司法程序偵查中。（東森新聞提供）

本刊掌握，戲曲學院校長李揚是復興劇校化字班畢業，2年前以傑出校友參選成功，去年找回前專門委員徐宗鴻升任十二職等主任秘書，校內便傳出徐就是負責佈局他的連任。

▲戲曲學院是全國唯一一貫制傳統戲曲人才養成學府。（翻攝Google Maps）

熟悉國立大學運作的教育界人士透露，國立大學校長公開遴選，看似大學自主的展現，卻讓校長們首任4年忙著為連任鋪路，對於可能得罪人的重大校務反而容易出現消極閃躲態度。本次戲曲學院遭教育部凍結補助案，恐怕就是此一陋習造成，值得教育界警惕。

回應 本刊記者於上周五(19日)電詢國立台灣戲曲學院回應，秘書處表示主管們仍在會議之中，對通過前校長等四名主管行處懲處，待主管會後再回電，但本刊至截前未接獲回應。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

新聞內幕／狼師性侵學生還能帶團導戲 戲曲學院涉包庇遭斷2.5億補助

戲曲學院護狼師1／爆性侵狼師遭解聘 戲曲學院竟繼續讓他帶團與學生過夜

戲曲學院護狼師2／扯！性騷老師調查性侵老師 學校調查後他竟對受害學生咆嘯：為何要申訴