社會 社會焦點 保障人權

黃呂錦茹求免戴電子腳環　檢辯拌嘴「你老我也老」遭法官打斷

▲▼國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹（白口罩）聲請交保不續戴電子腳環，主張雙腳負重不均造成臀腿痠痛，更妨礙她做精密健檢。（圖／記者黃哲民攝）

▲黃呂錦茹（中）聲請交保不續戴電子腳環，主張雙腳負重不均造成臀腿痠痛，今（7日）到台北地院出庭扶腰靠親友攙扶。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹於大罷免的「幽靈連署」事件，被起訴涉犯偽造文書等罪嫌，目前交保接受科技監控防逃，她主張單腳佩戴電子腳環造成臀腿痛麻，也妨礙她做精密健檢，聲請撤銷科控處分，台北地院今（7日）開庭調查，檢方質疑電子腳環與黃呂所稱症狀的因果關連，還跟辯方拌嘴「你老我也老」，法官諭知候核辦，代表近期可能直接裁定是否准許。

辯護律師團今庭訊主張，黃呂錦茹到案被羈押禁見原因是防止勾串滅證，與佩戴電子腳環防逃目的不符，黃呂交保1000萬元加上境管足以防逃，加上已認罪、願配合審理程序求輕判，更無逃亡意圖與必要。

▲▼國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹（白口罩）聲請交保不續戴電子腳環，主張雙腳負重不均造成臀腿痠痛，更妨礙她做精密健檢。（圖／記者黃哲民攝）

▲黃呂錦茹（中）開完庭不回應檢方對她的質疑。（圖／記者黃哲民攝）

律師團指出，黃呂年事已高、肌力衰弱，左腳佩戴電子腳環造成雙腳負重不均，造成兩側臀部、大腿與脊椎疼痛痠麻，電子腳環更妨礙黃呂進行MRI核磁共振等精密健檢，無法確認諸多暗疾的病灶對症治療，希望用個案手機取代。

檢方認為黃呂應續戴電子腳環監控防逃，確保審理與後續執行程序順利進行，個案手機僅每天固定1次自拍上傳報到，「想跑就跑了，已有前車之鑑」。

檢方說1000萬元保證金對一般人很高額，但黃呂資力殷厚，擔任黨部主委期間出錢出力，是黨部「重要糧草來源」，黃呂雖認罪，日後若判刑須入監，難保不會棄保潛逃，1000萬元不足以打消這個念頭。

▲▼國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹（白口罩）聲請交保不續戴電子腳環，主張雙腳負重不均造成臀腿痠痛，更妨礙她做精密健檢。（圖／記者黃哲民攝）

▲黃呂錦茹請求法官准她不續戴電子腳環。（圖／記者黃哲民攝）

檢方指電子腳環不很重，黃呂交保期間2度獲准到南台灣處理私事，顯然臀腿痠痛還可負荷，或許痠痛另有原因、不能都推給電子腳環，檢方自稱「個人粗淺的健診經驗」，以台灣目前醫療水準，應可做其他檢查，代替昂貴的MRI核磁共振，同樣可維護黃呂健康。

檢方強調並非不顧黃呂的人權，本案雖非重罪，但涉及偽造選民意願跟妨害個資，而選舉罷免是民主社會基石，本案深遠影響國家安全生存的基礎，目前不宜解除黃呂的科控措施。

黃呂按捺不住，略顯焦急又字斟句酌表示誠心認罪，已辭任主委，對黨務不再有影響力，她佩戴電子腳環後，臀腿真的很痛，生活品質很差，身心俱受影響，還去精神科就診，醫囑要她盡快做MRI，「我自己的身體我最了解」，有很多毛病急需治療，請法官同意，她保證絕不逃亡。

律師團補充其他縣市類似的「幽靈連署」案被告，最多交保200萬元，黃呂交保1000萬是全台最高，已判決的其他類似個案一審，被告均獲緩刑。年約6旬的律師陳恒寬並強調「我們這種年紀」，醫師都會提醒避免單側負重過大，否則日積月累會影響步態與姿勢。

檢方回稱「陳律師年紀不小，檢察官我也蠻老的」，並再以「個人粗淺的健診經驗」，認為應長期治療查明痠痛是姿勢不良、運動傷害、年老退化或外物介入造成，黃呂目前所提3家醫院、診所的資料，不足以解答。

庭訊近1小時，法官打斷檢辯雙方繼續拌嘴，諭知候核辦，律師團表示會提診斷證明佐證醫囑黃呂須做檢查與痠痛原因。黃呂開完庭扶著腰在丈夫、女兒等親友攙扶下離開，僅戴著口罩微笑回應記者發問。

現年76歲的黃呂錦茹被控去年（2025年）2月間，指示黨工與志工直接用黨員名冊，抄寫發動罷免民進黨台北市立委吳思瑤、吳沛憶的提案人名冊，其中包括多名已過世黨員個資，去年4月到案被羈押禁見約2個月，被起訴涉犯偽造文書、《個人資料保護法》等罪嫌，移審北院又羈押禁見約50天。

去年8月1日北院合議庭首度開庭，准許黃呂錦茹交保1000萬元，限制住居與限制出境、出海8個月，且須在左腳佩戴電子腳環防逃，並持用個案手機定時自拍上傳報到。之後到今天之前，全案僅傳喚共犯賴苡任出庭。

01/05 全台詐欺最新數據

台北市某藥局為了滿足顧客想減肥的需求，利用吳姓藥劑師的羅姓妻子任職萬芳醫院之便，由羅女在診間偷拿醫師章蓋在空白紙張上，一天內偽開12張俗稱「瘦瘦針」的糖尿病用藥處方箋，讓顧客免看診，就可以用每份6、7千元代價取得藥劑，台北地檢署5日依偽造文書罪起訴藥局張姓負責人及吳、羅夫妻檔共3人。

