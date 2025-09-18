快訊／台南兒童科學館宣布「10／1營運終止」曝未來動向

▲台南兒童科學館。（圖／翻攝台南兒童科學館）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南市兒童科學館18日於官方社群發布公告，宣布將於2025年10月起結束營運，未來不再對外開放參觀。館方感謝民眾長期支持，並表示過去與大家一同探索科學、分享知識，留下許多珍貴回憶，對於此次變動造成的不便也深感抱歉。

根據公告內容，兒童科學館自2025年10月1日起停止開放，主要因南瀛科學教育館將與台南市立博物館進行組織整併。配合此規劃，北區兒童科學館的場地將進行空間改善與再利用，期望未來能更有效運用資源，持續為市民提供優質服務。

台南市南瀛科學教育館包括兒童科學館及南瀛天文館，屬於同一管理機關。館方強調，本次調整配合整體發展需求，感謝各界一路以來的參與與支持。