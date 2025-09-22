高雄納陸警！市府應變中心下午一級開設　工地、路樹急防颱整備

▲高市府動員人力加強行道樹修剪及支架固定。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

樺加沙颱風來襲，高雄已納入陸上颱風警報範圍，高雄市政府應變中心今（22）日上午10點提升至「二級開設」，預計下午2點提升為「一級開設」。因應樺加沙今天下半天到明天上半天最接近台灣，高雄市府除上週已全面通知5242棟公寓大廈管理組織落實巡檢大樓周邊設施，另外，今也動員人力機具加強行道樹修剪及固定。

依中央氣象署颱風警報顯示，樺加沙颱風中心目前在鵝鑾鼻東南方海面，向西轉西北西進行，對台東、屏東、恆春半島及高雄將構成威脅，未來強度仍有增強且暴風圈擴大趨勢。預計今晚到達南端海面，明天清晨至上午到達西南風海面，今天下半天到明天上半天最接近台灣。

▲市府要求建築工地落實防颱，重點包含塔吊防護、施工架與防塵網加固、側溝清淤、變電箱與廣告帆布固定等項目，並持續派員稽查。（圖／記者賴文萱翻攝）

由於高雄已被納入陸上颱風警報範圍，高雄市政府應變中心今（22）日上午10點提升至「二級開設」，預計下午2點提升為「一級開設」。市府工務局上週六超前部署，從社區防汛、防颱宣導到工地整備同步啟動，要求本市各公寓大廈管委會及各建築工地施工團隊應全面落實各項安全防護。

另外，針對各建築工地，除了發函通知各建築相關公會，並透過LINE群組即時傳達訊息，要求建築工地落實防颱、防汛自我檢查，並回傳自檢表。重點包含塔吊防護、施工架與防塵網加固、側溝清淤、變電箱與廣告帆布固定等項目，並持續派員稽查，以確保安全無虞。

工務局補充，針對市民關心的塔吊安全，依《起重升降機具安全規則》規定，颱風期間吊臂應解除煞車，讓其隨風自由旋轉，以減少風阻並降低結構受損風險。颱風過後，營造廠商必須立即檢查確認安全後才可復工。

▲市府已動員人力及機具對所管轄的行道樹加強疏枝修剪及支架固定。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市工務局公園處今也積極展開防颱準備，已動員人力及機具對所管轄的行道樹加強疏枝修剪及支架固定，並檢修路燈及開關箱等設施。

此外，工務局也整備自有救災機具，確保能在接獲路樹斷枝的通報後，迅速派遣人員到場清除障礙，維持交通暢通；若發生災情，也將立即投入救災行動。呼籲民眾盡速將停放於路樹下的車輛駛離，避免造成損失。