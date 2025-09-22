樺加沙來勢洶洶　香港機場傳周二傍晚起關閉36小時

▲香港國際機場。（圖／記者蔡玟君攝）

記者陳冠宇／綜合報導

強烈颱風「樺加沙」來勢洶洶，彭博引述消息人士報導，香港機場正考慮由明（23）日傍晚6時起，所有客運航班停飛36小時。香港機場管理局表示，密切監察「樺加沙」的發展，已展開應對颱風的準備工作，並正與相關政府部門、航空公司等保持密切溝通，以落實緊急措施。

香港機管局回應指出，已展開應對颱風的準備工作，包括停機坪安全、航班運行、旅客關顧、機場與市區之間的地面交通服務，以及員工休息區等多方面。

彭博稍早引述知情人士稱，隨著「樺加沙」逼近，香港機場和航空方面官員計劃最早從周二（23日）下午6時到周四（25日）早上6時停飛所有航班，預計將於周一正式發布公告。

據報導，香港當局計劃將機場關閉，是為了避免2023年10月颱風「小犬」來襲時的情形再次上演，當時1萬多名旅客在香港機場滯留一夜。知情人士表示，航空公司目前計劃重新安排長途航班，以減少航班被干擾的影響，而周二起飛的短途航班可能不會立即返回。貨運航班可能周三晚些時候恢復，但尚未最終決定。

香港上次遭受超強颱風襲擊是在2023年9月，當時受颱風「蘇拉」影響，所有航空公司航班停飛20小時。今年7月，受颱風「薇帕」影響，多數香港機場服務暫停13個小時。