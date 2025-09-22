新疆阿克蘇大壩80層樓高超越三峽　蓄水量可填滿6座天山天池

▲新疆阿克蘇大石峽水利樞紐工程。（圖／翻攝湖北日報，下同）

記者魏有德／綜合報導

中國能建葛洲壩集團承建的新疆阿克蘇大石峽水利樞紐工程20日上午正式啟動下閘蓄水，象徵這座約80層樓高、總高達247公尺的世界第一高混凝土面板砂礫石壩，從施工期全面轉入運行準備階段，蓄水完成後，大壩預計於2026年10月全面竣工投用。

《湖北日報》報導，大石峽水利樞紐位於新疆阿克蘇地區庫瑪拉克河大峽谷內，總投資近90億元（人民幣，下同），水庫總庫容達11.7億立方米（公尺），相當於6個天山天池。

該項目設計兼具發電、防洪、灌溉與生態輸水等功能，建成後每年可供應超過18億度清潔電能，並向塔里木河生態輸水34.2億立方公尺，期待能藉此改善南疆水資源短缺問題。

大石峽水利樞紐工程為高壩、高邊坡、高地震烈度、高泄洪流速及高挖填強度為工程特色。為克服技術挑戰，建設方運用「數字孿生智慧中心」監控施工，透過物聯網與無人碾壓機群實現分層「3D打印式」填築，並引入區塊鏈技術建立「混凝土身份證」系統，確保全流程質量可追溯。

此外，為因應新疆地區頻繁發生的地震，大壩內部還埋設逾9000節抗震鋼筋與2300個監測點，提升結構安全性。

為保護生態，大壩同步規劃建設魚類增殖站及魚道，總投資6500萬元，並將上游支流劃定為保護水域，禁止捕撈。近三年已累計人工放流14萬尾新疆大頭魚，未來計畫增至20萬尾，以恢復洄游魚類種群。