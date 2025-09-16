　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／釣魚控2天沒上班失聯！老闆沿岸找人...大漢溪畔驚見遺體

▲▼三峽區李男外出釣魚被發現陳屍大漢溪岸邊 。（圖／民眾提供）

▲▼三峽區李男外出釣魚被發現陳屍大漢溪岸邊 。（圖／民眾提供）

記者陳以昇／新北報導

新北市三峽區鳶山堰抽水站今（16）日下午發生死亡案。一名獨居在三峽59歲的李姓男子，在失聯多日也未去上班，妹妹與老闆得知李男平時釣魚區域，於是循線先找到他的機車後，立即報警，隨後老闆在大漢溪發現他倒臥岸邊，已明顯死亡。由於死者生前無異狀，警方已報請新北地檢署相驗，以釐清確切死因。

據悉，獨居在三峽的李姓男子，平時都有跟家屬保持聯繫。他的妹妹表示，在13日與他最後一次聯繫後，便再也打不通他的電話，手機也直接轉入語音信箱。而李男的老闆周姓男子也證實，李男昨日與今日2天沒上班。由於李男平時熱愛釣魚，且經常前往茅埔路一帶釣魚，周男與家屬便沿路往大漢溪邊尋找。過程中，老闆先發現了李男的機車。他當下立即報警，並繼續沿著岸邊搜尋。沒多久，他在鳶山堰抽水站旁發現李男的遺體倒臥在岸邊，已明顯死亡多時。

警方獲報後，立即派遣鑑識人員到場勘查。初步檢視，死者身體沒有明顯外傷，現場也無打鬥痕跡。家屬向警方表示，死者平時沒有輕生念頭，也沒有任何疾病，對於死因暫無疑義。目前，死者遺體已送往板橋殯儀館。警方依規定報請新北地檢署進行刑事相驗，以進一步釐清詳細的死亡原因。

▲▼三峽區李男外出釣魚被發現陳屍大漢溪岸邊 。（圖／民眾提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
奧斯卡巨星過世！　最後露臉《復仇者聯盟》
快訊／陶晶瑩「辣杯杯」再被求償563萬　這次扳回一城
LINE「13款免費貼圖」限時下載！
日翁「買春激戰」140少女！最小僅9歲　東南亞2國淪雛妓天堂
17歲少年砍死女大生　嗆先唱KTV再投案
快訊／女大生跪地仍被砍死　相驗結果曝！
獨／新北男沒去上班　倒臥岸邊死亡
女大生遭男友砍31刀亡　高大成1關鍵推測：財殺可能性大於情殺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／陶晶瑩「辣杯杯」再被求償563萬　這次扳回一城

快訊／相驗結果曝！女大生跪地喊對不起仍被砍死...刀傷集中頭頸

快訊／台中民宅鐵皮加蓋起火　強烈火舌竄天

31刀砍死女大生！17歲少年嗆先唱KTV再投案　摩鐵被捕帶回警局

獨／釣魚控2天沒上班失聯！老闆沿岸找人...大漢溪畔驚見遺體

台中女大生遭男友砍31刀亡　高大成1關鍵推測：財殺可能性大於情殺

好樂迪新北埔墘店「廚房起火」！店家緊急疏散

北市驚見腫脹黑屍！女兒伴屍多日...開門喊：不要打擾媽媽睡覺

快訊／台88晚間嚴重事故　「5車連環撞」現場慘況曝

全國首例！醫師在台爽爽逃兵18年　拿美國護照繳100萬沒事了

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

【龔益霆100萬交保】1.5小時湊齊！離開北檢全程沉默

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

【性別檢測卡關】林郁婷無緣拳擊世錦賽！李洋：全力幫她爭取

快訊／陶晶瑩「辣杯杯」再被求償563萬　這次扳回一城

快訊／相驗結果曝！女大生跪地喊對不起仍被砍死...刀傷集中頭頸

快訊／台中民宅鐵皮加蓋起火　強烈火舌竄天

31刀砍死女大生！17歲少年嗆先唱KTV再投案　摩鐵被捕帶回警局

獨／釣魚控2天沒上班失聯！老闆沿岸找人...大漢溪畔驚見遺體

台中女大生遭男友砍31刀亡　高大成1關鍵推測：財殺可能性大於情殺

好樂迪新北埔墘店「廚房起火」！店家緊急疏散

北市驚見腫脹黑屍！女兒伴屍多日...開門喊：不要打擾媽媽睡覺

快訊／台88晚間嚴重事故　「5車連環撞」現場慘況曝

全國首例！醫師在台爽爽逃兵18年　拿美國護照繳100萬沒事了

百萬YTR小吳血拚「少看一個0慘噴26萬」　見刷卡明細嚇傻：我是87

轉帳匯款秀部分戶名　32家金融機構9月上線、年底ATM跟進

奧斯卡電影巨星勞勃瑞福過世！　最後露臉《復仇者聯盟》成絕響

快訊／陶晶瑩「辣杯杯」再被求償563萬　這次扳回一城

U18桃猿三小將18日加盟亮相！今年不打二軍　備戰台日韓交流賽

加拿大官網點名台灣「駕駛行徑魯莽」！示警旅客避免騎車

南投縣鼓勵企業進用身心障礙者　提供職務補助每人10萬元／年

紐約時裝周／秦嵐逆齡狀態看秀！Tory Burch美式運動風、MK輕奢包款出爐

快訊／相驗結果曝！女大生跪地喊對不起仍被砍死...刀傷集中頭頸

快訊／台中民宅鐵皮加蓋起火　強烈火舌竄天

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

社會熱門新聞

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

快訊／17歲男彰化落網了！他「44秒31刀」砍死女大生

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　摀頸求援：喉嚨一直滴血

台中女被亂刀猛砍慘死路邊　兇手隨手丟刀騎車逃亡

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

即／大一女遭17歲男友砍死　學校悲痛發聲

女兒遭17歲男友亂砍31刀亡！父母崩潰認屍同意解剖

即／高雄女國中生沒去上學　家人驚見倒臥露台亡

肇事男誤認撞死人自責輕生亡　騎士獲救康復中

電子腳環沒電　柯文哲開庭中電話突響起

台中21歲女遭亂刀砍死！身分曝光「女大生」　男友騎車逃逸中

軟飯女婿殺妻家嬤孫3代　法院判「3個死刑」

興達電廠大火爆「關鍵零件」是淘寶貨　台電回應了

更多熱門

相關新聞

上半年交通事故奪1368命「史上第三低」　台南死168人居冠

上半年交通事故奪1368命「史上第三低」　台南死168人居冠

交通部今(16日)公布今(114)年1月到6月交通事故統計，其中30日死亡人數有1368人，比去(113)年減少4.7%，創下史上第三低，另行人死亡173人，則是歷年第二低。交通部也公布各縣市道安表現，台南交通死亡居冠，增幅也是最多，交通部已派輔導團前往台南診斷並將提供協助。

北市驚見腐屍躺床　兒衝現場悲認是媽媽

北市驚見腐屍躺床　兒衝現場悲認是媽媽

即／北斗民宅惡火！屋主兒倒臥梯間成焦屍

即／北斗民宅惡火！屋主兒倒臥梯間成焦屍

三峽轎車撞公車站！車頭爛毀駕駛送醫

三峽轎車撞公車站！車頭爛毀駕駛送醫

台中網咖殺嬰吵死因！沒醫院幫鑑定　

台中網咖殺嬰吵死因！沒醫院幫鑑定　

關鍵字：

三峽獨居釣魚死亡

讀者迴響

熱門新聞

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

快訊／17歲男彰化落網了！他「44秒31刀」砍死女大生

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　摀頸求援：喉嚨一直滴血

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

外送手搖飲「不要點去冰」！營養師：恐食物中毒

台中女被亂刀猛砍慘死路邊　兇手隨手丟刀騎車逃亡

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

即／大一女遭17歲男友砍死　學校悲痛發聲

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

GD 11月大巨蛋開唱票價公布！　確定實名抽選

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

女兒遭17歲男友亂砍31刀亡！父母崩潰認屍同意解剖

更多

最夯影音

更多

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面