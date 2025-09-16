獨／釣魚控2天沒上班失聯！老闆沿岸找人...大漢溪畔驚見遺體

▲▼三峽區李男外出釣魚被發現陳屍大漢溪岸邊 。（圖／民眾提供）

記者陳以昇／新北報導

新北市三峽區鳶山堰抽水站今（16）日下午發生死亡案。一名獨居在三峽59歲的李姓男子，在失聯多日也未去上班，妹妹與老闆得知李男平時釣魚區域，於是循線先找到他的機車後，立即報警，隨後老闆在大漢溪發現他倒臥岸邊，已明顯死亡。由於死者生前無異狀，警方已報請新北地檢署相驗，以釐清確切死因。

據悉，獨居在三峽的李姓男子，平時都有跟家屬保持聯繫。他的妹妹表示，在13日與他最後一次聯繫後，便再也打不通他的電話，手機也直接轉入語音信箱。而李男的老闆周姓男子也證實，李男昨日與今日2天沒上班。由於李男平時熱愛釣魚，且經常前往茅埔路一帶釣魚，周男與家屬便沿路往大漢溪邊尋找。過程中，老闆先發現了李男的機車。他當下立即報警，並繼續沿著岸邊搜尋。沒多久，他在鳶山堰抽水站旁發現李男的遺體倒臥在岸邊，已明顯死亡多時。

警方獲報後，立即派遣鑑識人員到場勘查。初步檢視，死者身體沒有明顯外傷，現場也無打鬥痕跡。家屬向警方表示，死者平時沒有輕生念頭，也沒有任何疾病，對於死因暫無疑義。目前，死者遺體已送往板橋殯儀館。警方依規定報請新北地檢署進行刑事相驗，以進一步釐清詳細的死亡原因。