生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「溜」進新景點！三鶯線飛鳶廣場思古迴廊啟用　打造全台唯一捷運「仿古拱橋」

「溜」進新景點!三鶯線飛鳶廣場思古迴廊啟用融合在地文化 打造全台唯一捷運「仿古拱橋」（圖／新北市政府捷運工程局提供）

▲三鶯線飛鳶廣場思古迴廊將成熱門景點。

圖、文／新北市政府捷運工程局提供

捷運三鶯線目前進度約94%，10月列車將進行全線動態測試，持續朝年底完工邁進。新北捷運局特別注重捷運工程與在地文化深度融合，強調「捷運不只是捷運」，打造全台唯一「仿紅磚拱型設計」的捷運橋梁，今(22)日新北市長侯友宜、臺北大學校長林道通與新北捷運局長李政安，一同揭幕，宣布飛鳶廣場思古迴廊正式啟用，未來將成為畢業拍照及婚紗照熱門景點。

走進飛鳶廣場思古迴廊彷彿穿越三峽老街！新北市長侯友宜說明，三鶯線融入土城、三峽、鶯歌在地特色，打造全台唯一捷運「仿紅磚拱型設計」的特殊橋梁，特別融合巴洛克線條與閩南拱橋設計，搭配紅磚仿石漆工法，重現古典質感外，「似磚不是磚」也避免紅磚掉落的風險。三鶯線「思古迴廊」全長120公尺，更善用迴廊底下空間，新闢360坪的滑輪溜冰場，提供市民運動休憩的多元場地。

「溜」進新景點!三鶯線飛鳶廣場思古迴廊啟用融合在地文化 打造全台唯一捷運「仿古拱橋」（圖／新北市政府捷運工程局提供）

▲全台唯一仿紅磚拱型設計捷運橋梁。

「溜」進新景點!三鶯線飛鳶廣場思古迴廊啟用融合在地文化 打造全台唯一捷運「仿古拱橋」（圖／新北市政府捷運工程局提供）

▲在地藝術家江沖默說明飛鳶銅雕設計理念。

「溜」進新景點!三鶯線飛鳶廣場思古迴廊啟用融合在地文化 打造全台唯一捷運「仿古拱橋」（圖／新北市政府捷運工程局提供）

▲建國國小溜冰社體驗橋下溜冰空間。

市長侯友宜強調，捷運不再只是捷運！三鶯線是一條融合交通便利、文化創新與生活提升的捷運路線，當三鶯線穿過臺北大學校園時，為營造和諧景觀，同步翻新飛鳶廣場，重新形塑北大新地標；LB07臺北大學站位於三峽區核心地帶，1號出入口直通臺北大學校園，通車後將成為市民通勤通學的重要交通工具；同時整合周邊人行與公共空間，緊密串聯三峽老街、原住民族生活文化園區與北大校園，讓交通建設帶動地方發展與文化交流。

「溜」進新景點!三鶯線飛鳶廣場思古迴廊啟用融合在地文化 打造全台唯一捷運「仿古拱橋」（圖／新北市政府捷運工程局提供）

▲新北市長侯友宜致詞。

「溜」進新景點!三鶯線飛鳶廣場思古迴廊啟用融合在地文化 打造全台唯一捷運「仿古拱橋」（圖／新北市政府捷運工程局提供）

▲三鶯OK新北OK，三鶯線年底完工。

新北捷運工程局長李政安表示，三鶯線列車10月將進行全線動態測試，預計年底前完成系統穩定性測試後就能完工，接續初履勘後通車，未來三鶯地區至台北市中心通勤時間可節省約20分鐘，提供市民高準點率、高可靠度、便捷舒適的大眾運輸新選擇，未來更透過延伸八德段，無縫銜接桃園捷運綠線，擴大形成「北北桃捷運共榮生活圈」，帶動產業、觀光及文化交流，全面提升生活品質。
 

09/22 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

捷運三鶯線新北捷運侯友宜飛鳶廣場思古迴廊土城三峽鶯歌

