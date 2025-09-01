71歲翁恐怖盲駕！闖紅燈撞飛16歲少女ICU搶命　他喊：視力不好

記者陸運陞／新北報導

新北市三峽區昨天（31日）發生一起休旅車闖紅燈撞行人事故。一名16歲少女行經中山路巷口過馬路走斑馬線時，一輛休旅車闖紅燈直接撞上少女，造成少女頭部受傷，經送醫院急救，有腦出血情況，經手術治療後仍在加護病房觀察。肇事駕駛辯稱，自己視力不佳，沒注意到車前狀況才釀成大禍。

▲三峽16歲少女過馬路時，遭闖紅燈的休旅車直接撞上，腦出血昏迷中。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，駕駛休旅的的71歲謝姓男子，昨天中午11時許，沿著三峽中山路往大智路方向行駛，行經中山路184巷口時，號誌已轉換成紅燈，但謝男仍直接闖過，直接撞上斑馬線上的16歲莊姓少女；少女頭部遭到重創、四肢擦挫傷，經送醫觀察有腦出血情況，緊急動手術治療，目前於加護病房持續觀察中。

▲肇事的謝男表示，因視力不好導致闖紅燈釀禍。（圖／記者陸運陞翻攝）

而肇事駕駛經酒測，並無酒駕情況，但闖紅燈又肇事撞上過馬路的少女，警方依闖紅燈、未停讓行人致事故開罰，並將吊扣或吊銷駕照。而謝男表示，自己眼睛視力不好，加上沒有注意車前，所以才會肇事。目前少女家屬已提出告訴，將依過失傷害罪嫌，函送新北地方檢察署依法偵辦。

▲謝男駕駛休旅車撞倒少女拖行後才停下。（圖／記者陸運陞翻攝）