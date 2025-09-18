黃仁勳應對中國禁購輝達AI晶片　請金融分析師「不做1件事」

▲黃仁勳 。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

中國政府近日下令國內科技企業停止採購輝達AI晶片，並取消既有訂單，令輝達在中國市場的處境更加艱困。輝達執行長黃仁勳對此表達「失望」，但表示理解中美之間有更大的地緣政治議題需解決，同時他也說，已指導所有金融分析師，不應將輝達中國業務納入財測，因為那很大程度是美中的政治議題範疇。

《金融時報》引述3名知情人士，中國國家互聯網資訊辦公室已要求包括TikTok母公司字節跳動、阿里巴巴等企業，停止購買輝達為中國設計的RTX Pro 6000D晶片，並取消原先的測試與採購計畫。此舉被視為北京加速半導體自主化戰略的一環，也使輝達在中國的業務再度受挫。

黃仁勳17日在英國出席記者會時指出，「我們對中國市場的貢獻可能比大多數國家都大。我對目前的情況感到失望，但也理解中美之間有更大的議程。」他並強調，「只有當國家允許，我們才能為市場服務。」

黃仁勳進一步透露，輝達已建議所有金融分析師在財務預測中排除中國市場，「這在很大程度上屬於美中政府之間的政治討論範疇。」

回顧過去幾年，輝達在中國的經營猶如「坐雲霄飛車」。美國政府出於國安考量，曾限制輝達向中國出口先進AI晶片，包括功能較弱的H20伺服器晶片；今年8月，川普政府宣布與黃仁勳達成協議，允許輝達恢復對中出口，條件是將中國市場銷售額的15%繳交給美國政府。

中國國家市場監督管理總局日前也對輝達收購以色列網路解決方案公司Mellanox展開反壟斷調查，再度引發市場關注。

目前黃仁勳正陪同美國總統川普進行國是訪問，並於此行宣布對英國人工智慧基礎設施投資約150億美元。與此同時，微軟等美國科技巨頭也接連宣布在英國加碼布局。

儘管地緣政治持續升溫，黃仁勳仍重申中國AI產業的重要性，「中國市場很重要，規模很大，科技產業也極具活力。我們已為中國市場服務30年，未來仍將支持中國政府與企業，同時也會協助美國政府理清相關政策。」