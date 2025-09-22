　
地方 地方焦點

台南西寧街民宅深夜火警一人不幸罹難　檢警將解剖查明死因

▲台南市中西區西寧街一處五層樓連棟住宅，21日晚間發生火警，造成1名59歲錢姓女子不幸命喪火場，檢警相驗後決定擇期解剖查明死因。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市中西區西寧街一處五層樓連棟住宅，21日晚間發生火警，造成1名59歲錢姓女子不幸命喪火場，檢警相驗後決定擇期解剖查明死因。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市中西區西寧街一處五層樓連棟住宅，21日晚間發生火警，火場位於二樓，並陷入火海，消防局出動大批人車前往全力搶救，共救出6人，另有1人自行避難，但仍有1名59歲錢姓女子不幸命喪火場，檢警相驗後決定擇期解剖查明死因。

火勢於21日晚上9時40分許控制、44分許撲滅，深夜10時2分許完成殘火處理。119出動消防車29輛、人力89人投入搶救，火場共救出6人，包括三樓4男1女、5樓1男，另有1名男子自行避難。5樓男子由南門救護車送成大醫院，但到院後拒絕就醫。

▲台南市中西區西寧街一處五層樓連棟住宅，21日晚間發生火警，造成1名59歲錢姓女子不幸命喪火場，檢警相驗後決定擇期解剖查明死因。（圖／記者林東良翻攝，下同）

火場二樓燒面積約15平方公尺，罹難者為59歲錢姓女子，於2樓浴室前被發現，已明顯死亡。現場除5樓為承租客房，其餘樓層為住家使用，初步研判燃燒雜物助燃，造成財物損失。

▲台南市中西區西寧街一處五層樓連棟住宅，21日晚間發生火警，造成1名59歲錢姓女子不幸命喪火場，檢警相驗後決定擇期解剖查明死因。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局22日派員前往火場進行火調，台南市警一分局並報檢察官相驗，檢警初步認為火勢係從2樓死者房間內引燃延燒，惟死者兒子對檢察官詢問死者近來的生活狀況時，疑因逢巨變而回應似有所保留，檢察官決定擇期解剖，進一步查明死因。

