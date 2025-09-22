西北太平洋風王「樺加沙」將直撲中國　專家警告：今年最強颱風

▲「樺加沙」颱風朝大陸廣東直撲前進。（圖／翻攝廣東天氣）

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象台22日消息指出，今年第18號超強颱風「樺加沙」已成為2025年西北太平洋最強颱風（「風王」），預計24日凌晨至下午，以14至16級強度，登陸廣東中西部至海南島東北部沿海（較大可能珠三角至粵西），將正面撲向中國，並帶來天災風險。

▲「樺加沙」預計路徑。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，「樺加沙」屬於頭腦不簡單，四肢又發達的颱風，個頭大，7級風圈在340至480公里，7級風圈能達到400公里以上的颱風比較少見；強度強，今年以來，西北太平洋最強颱風毋庸置疑。

消息指出，「樺加沙」未來登陸強度最低也會是強烈颱風級（14至16級），而上一次正面襲擊珠三角的2018年颱風「山竹」登陸強度也是強烈颱風級（14級，45公尺／秒），換句話說，如果「樺加沙」未來在珠江口一帶登陸，強度下限就是「山竹」。

▲「樺加沙」將直撲中國。（圖／翻攝自微博）

消息還指出，海岸陣風14至17級，颱風中心附近陣風17級以上，珠三角處於「危險半圓」，「樺加沙」的風力有機會創歷史紀錄。

氣象部門預計，廣東中東部、珠三角、廣西南部特大暴雨（250至400毫米），局部小時雨量超100毫米；江蘇、安徽受遠距離水汽輸送影響有大到暴雨。廣東政府也啟動Ⅲ級防風緊急應變，要求漁船100%回港、海上人員撤離。

氣象專家也提醒，「樺加沙」將以超強颱風級進入南海，移速快，強度強，是今年以來影響中國的最強颱風，其巔峰強度將接近2024年第11號颱風「摩羯」，同時，「樺加沙」登陸華南的強度也將是強颱風或超強颱風級，對南海北部和華南等地致災風險極高。