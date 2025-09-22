自閉症和止痛藥這成分有關？美擬警告「懷孕初期別服用」除非發燒

▲圖為非處方止痛藥「泰諾」（Tylenol）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普將於22日針對自閉症議題召開記者會。華盛頓郵報引述知情人士說法指出，川普政府官員計畫把全球常見非處方止痛藥「泰諾」（Tylenol）的有效成分乙醯胺酚（acetaminophen）與自閉症聯繫起來，預期將警告孕婦「除非發燒，否則不要在懷孕初期服用這款藥物」。

報導提到，官員們一直在審查先前的相關研究，包括西奈山（Mount Sinai）以及哈佛大學研究人員8月發表的內容，也就是懷孕初期服用泰諾可能與孩童自閉症風險增加有關。與此同時，川普政府還將推廣另一種處方藥「亞葉酸」（leucovorin），作為治療自閉症的潛在藥物。

先前就有報導稱，美國政府正在調查乙醯胺酚與自閉症之間的潛在聯繫。此消息一出，泰諾製造商Kenvue公司股價下挫。Kenvue於21日透過聲明指出，沒有可靠證據證明兩者有關聯，「獨立、可靠的科學研究明確顯示，使用乙醯胺酚不會造成自閉症」。

另據CNBC，泰諾已在網站架設新專區，並無證據顯示服用乙醯胺酚與自閉症之間有關。美國食品藥物管理局（FDA）與多間醫療機構也認定，在孕期期間依照指示服用乙醯胺酚是安全的，但建議個人在使用任何非處方藥之前要先進行諮詢。

彭博指出，早在2023年末，就曾有美國法官駁回產前接觸泰諾會導致自閉症相關訴訟之中所引用的科學證據，稱原告是用「有缺陷」的科學證據來證明嬰兒發育問題的風險增加。

此外，2024年一項分析瑞典1995年至2019年、近250萬名兒童的研究也顯示，母親懷孕期間服用乙醯胺酚不會增加孩子罹患自閉症的風險。