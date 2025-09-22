　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

自閉症和止痛藥這成分有關？美擬警告「懷孕初期別服用」除非發燒

▲▼ 全球常見非處方止痛藥「泰諾」（Tylenol）。（圖／路透）

▲圖為非處方止痛藥「泰諾」（Tylenol）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普將於22日針對自閉症議題召開記者會。華盛頓郵報引述知情人士說法指出，川普政府官員計畫把全球常見非處方止痛藥「泰諾」（Tylenol）的有效成分乙醯胺酚（acetaminophen）與自閉症聯繫起來，預期將警告孕婦「除非發燒，否則不要在懷孕初期服用這款藥物」。

報導提到，官員們一直在審查先前的相關研究，包括西奈山（Mount Sinai）以及哈佛大學研究人員8月發表的內容，也就是懷孕初期服用泰諾可能與孩童自閉症風險增加有關。與此同時，川普政府還將推廣另一種處方藥「亞葉酸」（leucovorin），作為治療自閉症的潛在藥物。

先前就有報導稱，美國政府正在調查乙醯胺酚與自閉症之間的潛在聯繫。此消息一出，泰諾製造商Kenvue公司股價下挫。Kenvue於21日透過聲明指出，沒有可靠證據證明兩者有關聯，「獨立、可靠的科學研究明確顯示，使用乙醯胺酚不會造成自閉症」。

另據CNBC，泰諾已在網站架設新專區，並無證據顯示服用乙醯胺酚與自閉症之間有關。美國食品藥物管理局（FDA）與多間醫療機構也認定，在孕期期間依照指示服用乙醯胺酚是安全的，但建議個人在使用任何非處方藥之前要先進行諮詢。

彭博指出，早在2023年末，就曾有美國法官駁回產前接觸泰諾會導致自閉症相關訴訟之中所引用的科學證據，稱原告是用「有缺陷」的科學證據來證明嬰兒發育問題的風險增加。

此外，2024年一項分析瑞典1995年至2019年、近250萬名兒童的研究也顯示，母親懷孕期間服用乙醯胺酚不會增加孩子罹患自閉症的風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／黃金漲翻！飾金飆破新紀錄
4人慘死！15歲倖存少年「否認開車」　法庭裁定收容
快訊／首勝！中華隊14：0扣倒對手
樺加沙暴風圈將再涵蓋2縣市！雨勢會愈來愈大
拒認台灣護照！春秋航空不出票：堅持一個中國原則
LIVE／樺加沙觸陸「11縣市大豪雨特報」　氣象署最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美警告立即停用！5款行動電源「起火33次」　Anker全球召回48萬顆

自閉症和止痛藥這成分有關？美擬警告「懷孕初期別服用」除非發燒

承認巴勒斯坦國「台灣也被列名」　專家：各國與以關係受衝擊

與川普有美好回憶！　金正恩鬆口：滿足「1條件」願重啟談判

女助教勾引17歲男高生！午休溜出學校激戰　鹹濕對話被女同學看光

每年要付4000多億！　川普調漲H-1B簽證費「恐害美企大失血」

歐洲緊張升溫！俄偵察機「關掉應答器」　德國颱風戰機急升空攔截

在餐廳昏迷！美國男被員工當街友「丟包停車場」隔天淪腐屍

吞劍第一視角曝光！　46公分刀刃「一路滑入食道」太驚人

不甩川普！塔利班嗆「寸土不讓」：歸還巴格蘭空軍基地絕無可能

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

【也太皮了吧XD】小屁貓狂揮拳騷擾貓姊　一臉不耐煩淡定反擊

美警告立即停用！5款行動電源「起火33次」　Anker全球召回48萬顆

自閉症和止痛藥這成分有關？美擬警告「懷孕初期別服用」除非發燒

承認巴勒斯坦國「台灣也被列名」　專家：各國與以關係受衝擊

與川普有美好回憶！　金正恩鬆口：滿足「1條件」願重啟談判

女助教勾引17歲男高生！午休溜出學校激戰　鹹濕對話被女同學看光

每年要付4000多億！　川普調漲H-1B簽證費「恐害美企大失血」

歐洲緊張升溫！俄偵察機「關掉應答器」　德國颱風戰機急升空攔截

在餐廳昏迷！美國男被員工當街友「丟包停車場」隔天淪腐屍

吞劍第一視角曝光！　46公分刀刃「一路滑入食道」太驚人

不甩川普！塔利班嗆「寸土不讓」：歸還巴格蘭空軍基地絕無可能

傳拒絕台灣護照購票　春秋航空澄清：系統問題已恢復

《鬼滅之刃》劇場版手語怎麼比？翻譯「1招式」笑翻網：一看就懂

禁醫學系畢業生直接走醫美　蘇一峰：醫界繼續死忠啊！網戰翻

美警告立即停用！5款行動電源「起火33次」　Anker全球召回48萬顆

偏鄉孩子的房間首度搬進華山！TFT有感節展覽揭開教育現場最真實一面

力拚一軍首勝！　火腿「台灣至寶」孫易磊明天先發戰樂天

快訊／飾金飆每錢13970元新紀錄　銀樓業：年底結婚2招因應

遭王義川控與凱思國際跟拍案有關　民報發聲明駁：2023年就已易主

經痛起來要人命！「4個方法」教你減緩經痛、不適

「30隻海洋生物風箏」9/28快閃台東　DIY全免費還能試吃生魚片

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

國際熱門新聞

男投6000份履歷找不到工作　麥當勞也不收

超級颱風樺加沙強襲　菲2700人撤離

你也有「首爾病」？中國Z世代集體淪陷

英國、加拿大與澳洲宣布承認巴勒斯坦

吃牛排突然昏倒　男被店員拖到街上慘死

網友酸「虛擬偶像」長相醜　南韓法院：造成精神痛苦必須賠償

AV女優拍片「被父母抓包」　火速關IG帳號

李在明：韓恐因美投資　再陷金融危機

納坦雅胡：建巴勒斯坦國威脅以色列生存

英澳加承認巴勒斯坦國！以色列揚言擴大屯墾

英加澳之後第4國！　葡萄牙宣布承認巴勒斯坦國

英國承認巴勒斯坦　聲明全文曝

川普才剛跟習通話　美國會團就來北京了

英加澳承認巴勒斯坦國　以色列強硬表態：擴大約旦河西岸屯墾區

更多熱門

相關新聞

金正恩鬆口與川普交情　1條件願重啟談判

金正恩鬆口與川普交情　1條件願重啟談判

北韓領導人金正恩21日在最高人民會議上發表近1萬9千字演說，透露與美國總統川普的關係，「我個人對現任美國總統川普仍有美好回憶」，並透露重啟雙方對話的條件。

女助教勾引17歲少年！午休溜出學校激戰

女助教勾引17歲少年！午休溜出學校激戰

H-1B簽證漲價　美企每年要付4000多億

H-1B簽證漲價　美企每年要付4000多億

在餐廳昏迷！男被丟包停車場　隔日淪腐屍

在餐廳昏迷！男被丟包停車場　隔日淪腐屍

川普想討回美軍基地　塔利班：寸土不讓

川普想討回美軍基地　塔利班：寸土不讓

關鍵字：

川普自閉症泰諾乙醯胺酚北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

快訊／隋棠反擊了！

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面