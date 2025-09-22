廣東屈公病持續爆發！　短短一周新增逾2400例

▲廣東進行消毒滅蚊作業。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

廣東屈公病疫情不僅未解，還持續大爆發。在最近的一周內，廣東就新增了超過2400例，其中超過九成病例都在江門地區。專家警告，9至10月廣東仍然處於蚊媒活躍期，屈公病疫情傳播擴散風險持續增加。

據廣東省疾控局消息，9月14日0時至9月20日24時，全省新增報告2426例屈公病本地個案，未報告重症和死亡個案。病例分布在江門2238例，佛山81例，廣州47例，深圳12例，珠海、湛江各7例，中山6例，韶關、東莞各5例，清遠4例，汕頭、肇慶、潮州各3例，茂名、惠州、梅州、陽江、揭陽各1例。

廣東省疾控中心傳染病預防控制所所長、傳染病防控首席專家康敏指出，近期江門市屈公病疫情出現反彈，當地已啟動突發公共衛生事件Ⅲ級響應，全力以赴開展疫情防控。

康敏提醒，9至10月廣東仍然處於蚊媒活躍期，疊加颱風、降雨等天氣影響，且中秋等假期臨近，人群流動性將進一步加大，屈公病疫情傳播擴散風險持續增加，防控工作仍不能鬆懈。

康敏表示，屈公病的傳播媒介斑蚊偏好在小型潔淨水體中繁殖。翻盆倒罐清積水，特別是清理各類容器積水，是控制疫情傳播的基礎。預防屈公病的關鍵是清積水、滅成蚊、防叮咬。沒有積水就沒有蚊蟲孳生，沒有蚊蟲就沒有疫情傳播。

同時，康敏提醒，個人如近期有屈公病流行地區旅居史，或者有明確的蚊蟲叮咬史，出現發熱、關節疼痛、皮疹等症狀，請及時前往醫療機構就診，並主動向醫生說明症狀及旅居史，自覺做好健康監測。

▼屈公病傳播媒介為斑蚊。（圖／CFP）