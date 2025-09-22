　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

廣東屈公病持續爆發！　短短一周新增逾2400例

▲屈公病,基孔肯雅熱,佛山。（圖／CFP）

▲廣東進行消毒滅蚊作業。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

廣東屈公病疫情不僅未解，還持續大爆發。在最近的一周內，廣東就新增了超過2400例，其中超過九成病例都在江門地區。專家警告，9至10月廣東仍然處於蚊媒活躍期，屈公病疫情傳播擴散風險持續增加。

據廣東省疾控局消息，9月14日0時至9月20日24時，全省新增報告2426例屈公病本地個案，未報告重症和死亡個案。病例分布在江門2238例，佛山81例，廣州47例，深圳12例，珠海、湛江各7例，中山6例，韶關、東莞各5例，清遠4例，汕頭、肇慶、潮州各3例，茂名、惠州、梅州、陽江、揭陽各1例。

廣東省疾控中心傳染病預防控制所所長、傳染病防控首席專家康敏指出，近期江門市屈公病疫情出現反彈，當地已啟動突發公共衛生事件Ⅲ級響應，全力以赴開展疫情防控。

康敏提醒，9至10月廣東仍然處於蚊媒活躍期，疊加颱風、降雨等天氣影響，且中秋等假期臨近，人群流動性將進一步加大，屈公病疫情傳播擴散風險持續增加，防控工作仍不能鬆懈。

康敏表示，屈公病的傳播媒介斑蚊偏好在小型潔淨水體中繁殖。翻盆倒罐清積水，特別是清理各類容器積水，是控制疫情傳播的基礎。預防屈公病的關鍵是清積水、滅成蚊、防叮咬。沒有積水就沒有蚊蟲孳生，沒有蚊蟲就沒有疫情傳播。

同時，康敏提醒，個人如近期有屈公病流行地區旅居史，或者有明確的蚊蟲叮咬史，出現發熱、關節疼痛、皮疹等症狀，請及時前往醫療機構就診，並主動向醫生說明症狀及旅居史，自覺做好健康監測。

▼屈公病傳播媒介為斑蚊。（圖／CFP）

▲屈公病,基孔肯雅熱,佛山。（圖／CFP）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／樺加沙觸陸「11縣市大豪雨特報」　氣象署最新說明
高中女抓到了！造謠放颱風假...校方將懲處
陳漢典上工…LuLu悄愛相隨「王偉忠目睹全程」　被逼問初吻全
快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女2死　駕駛20萬交保
百顆「貓頭鷹眼」暗夜發光！村民嚇壞狂喊救命...真相笑翻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

浙大學霸教授遭查！身家有131億元　掌特種芯片「臻鐳」科技公司

拒認台灣護照！春秋航空不出票：堅持一個中國原則

山西化工廠爆炸！　鋼構建築嚴重變形、已一死一傷

獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光

西北太平洋風王「樺加沙」將直撲中國　專家警告：今年最強颱風

陸媒連番炮轟「蔡國強煙火秀」：相關部門該給公眾一個說法

樺加沙來勢洶洶　香港機場傳周二傍晚起關閉36小時

廣東屈公病持續爆發！　短短一周新增逾2400例

內蒙錫林浩特實施男性18.33萬人抽血行動　錄入本地DNA數據庫

他潛伏16小時「混進周杰倫演唱會」只為賣水！身份曝光網全跪了

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

【也太皮了吧XD】小屁貓狂揮拳騷擾貓姊　一臉不耐煩淡定反擊

浙大學霸教授遭查！身家有131億元　掌特種芯片「臻鐳」科技公司

拒認台灣護照！春秋航空不出票：堅持一個中國原則

山西化工廠爆炸！　鋼構建築嚴重變形、已一死一傷

獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光

西北太平洋風王「樺加沙」將直撲中國　專家警告：今年最強颱風

陸媒連番炮轟「蔡國強煙火秀」：相關部門該給公眾一個說法

樺加沙來勢洶洶　香港機場傳周二傍晚起關閉36小時

廣東屈公病持續爆發！　短短一周新增逾2400例

內蒙錫林浩特實施男性18.33萬人抽血行動　錄入本地DNA數據庫

他潛伏16小時「混進周杰倫演唱會」只為賣水！身份曝光網全跪了

只要看見過物件都能用草編成品　80歲嬤李邱阿守教草編樂在其中

快訊／颱風外圍環流沉降「中部有焚風」　6縣市高溫警示

小貨車五楊高架突邊開邊冒煙　駕駛急停路肩逃生...瞬間成廢鐵

9家虛擬資產公司過關！　金管會公告完成新版洗錢防制登記

小S入圍金鐘獎：想打給大S　王偉忠公開「私下通話內容」曝她現況

指王義川曾稱用手機定位分析小草　民眾黨：他才是「真．跟蹤政敵」

浙大學霸教授遭查！身家有131億元　掌特種芯片「臻鐳」科技公司

《蜘蛛人》拍一半爆意外！湯姆霍蘭德撞擊頭部急送醫　醫證實腦震盪

拒認台灣護照！春秋航空不出票：堅持一個中國原則

公廁馬桶驚見「海魚被放生」！釣客痛罵：誰會把生命丟這裡？

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

大陸熱門新聞

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

她驚見爸爸花2200萬買保健品崩潰：一定被洗腦

外出吃飯「餐具熱水燙一下」殺菌？專家搖頭

傳說20年現身了！「殲-6無人機」顛覆未來戰場

陸學者：川普關稅政策打掉中國競爭對手

他潛伏16小時「混進周杰倫演唱會」！身份曝網跪了

西北太平洋風王「樺加沙」將直撲中國

上海將建雷射核融合發電站　2045年營運「電價只有美國一半」

獨／雙城論壇為何延期　動物防疫卡關！北市府不想走過場

解放軍「首位」藏族女飛行員亮相

喜馬拉雅山「放煙火」引眾怒！始祖鳥道歉聲明再炎上

樺加沙來勢洶洶　香港機場傳周二傍晚起關閉36小時

陸媒連番炮轟「蔡國強煙火秀」：相關部門該給公眾一個說法

廣東急發防災警戒！風王「樺加沙」直撲 範圍面積比全省還大

更多熱門

相關新聞

廣東急發防災警戒！風王「樺加沙」直撲 範圍面積比全省還大

廣東急發防災警戒！風王「樺加沙」直撲 範圍面積比全省還大

被視為2025年西北太平洋「風王」的超強颱風「樺加沙」正逼近南海，受其影響，廣東已急發防災警戒。大陸中央氣象台昨（21）日通報，「樺加沙」中心最大風力達16級、風速每秒55公尺，中心最低氣壓930百帕，體型面積一度超過整個廣東省。

「米娜」只是開胃菜！廣東恐迎「三颱共舞」

「米娜」只是開胃菜！廣東恐迎「三颱共舞」

3歲娃展現書法功　網驚：拿到蘇軾秘笈嗎

3歲娃展現書法功　網驚：拿到蘇軾秘笈嗎

颱風塔巴預計8日廣東登陸　當地防汛防颱

颱風塔巴預計8日廣東登陸　當地防汛防颱

女童泳池疑被吸走！消防開挖尋獲遺體

女童泳池疑被吸走！消防開挖尋獲遺體

關鍵字：

廣東屈公病

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

快訊／隋棠反擊了！

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面