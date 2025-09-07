　
大陸 大陸焦點 特派現場

颱風塔巴預計8日廣東登陸　當地防汛防颱

▲▼颱風塔巴預計8日從廣東登陸。（圖／翻攝大陸中央氣象台）

▲颱風塔巴預計將從廣東登陸。（圖／翻攝大陸中央氣象台）

文／中央社台北7日電

颱風塔巴預計將於8日在廣東中西部登陸，預計將嚴重影響廣東。中國國家防總於6日下午6時已針對廣東、海南啟動防汛防颱四級應急響應，並派出工作組趕赴廣東。

據中國中央氣象台網站消息，預計塔巴將以每小時10至15公里的速度向西北方向移動，強度逐漸增強，並將於8日凌晨到中午在廣東珠海至湛江一帶沿海登陸，登陸後強度逐漸減弱。

據陸媒南方都市報報導，7日廣東沿海市縣多雲轉大雨到暴雨局部大暴雨，其他市縣多雲，有（雷）陣雨。8至9日，珠三角南部和粵西市縣有暴雨到大暴雨局部特大暴雨，粵東市縣有大雨到暴雨局部大暴雨，其他市縣有（雷）陣雨局部暴雨。10日，廣東大部多雲有（雷）陣雨。

7日8時至8日8時，河南中部、江蘇東部、陝西南部、重慶北部、四川盆地南部、福建東南部、廣東中南部、海南島東部等地部分地區有大到暴雨。

為因應颱風，廣州鐵路的部分列車調整運行區段或停運。6日下午4時，廣州鐵路發布消息，為確保旅客列車運行安全，國鐵廣州局根據降雨影響範圍，將對部分列車採取調整運行區段、停運等措施，主動規避風險。

7日下午6時後，途經深湛線部分列車停運或改為廣州南站終到。6日至7日，往返海南島的過海列車調整至廣州白雲站終到或始發。7日，安陽往返三亞方向列車，深圳東往返三亞、昆明、靖西、湛江方向列車部分停運。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/06 全台詐欺最新數據

399 1 9411 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

柯文哲交保金差2000萬　張啓楷：金額太大「掏空柯家」
快訊／19縣市大雨特報！　下到深夜
生涯最後一戰！　林智勝、洪一中賽前大擁抱
大S被爆婚內出軌　律師嚴正聲明
江祖平爆遭下藥性侵　北市警預計下周約談
林智勝今最後一戰先發一壘！　葉總笑：看他怎麼演

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

颱風塔巴廣東

