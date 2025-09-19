「米娜」只是開胃菜！廣東恐迎「三颱共舞」…官方急發暴雨預警

▲廣東多地將迎大暴雨。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象台19日消息指出，17號颱風「米娜」已逼近廣東沿海，而18號颱風「樺加沙」、19號颱風「浣熊」也相繼生成，形成「三颱共舞」的局面。廣東氣象部門指出，「米娜」11時位於惠東東南方約75公里海面，中心風力10級（25公尺／秒），強度為強烈熱帶風暴級。

綜合陸媒報導，氣象部門指出，「米娜」正向西北移動，預計19日下午至夜間在汕尾至珠海一帶沿海登陸（熱帶風暴或強烈熱帶風暴級，9至10級），廣東中東部、福建東南部有暴雨至暴雨，局部暴雨（250至300毫米），沿海陣風達11至12級。

▲▼「米娜」、「樺加沙」預測路徑。（圖／翻攝自微博）

消息指出，18號「樺加沙」於18日20時生成，目前為熱帶風暴級（8級），正向西偏北移動，22日或進入南海，預計23至25日逼近華南沿海（廣東、海南機率高），可能發展為超強颱風（16級以上），環流龐大堪比2018年「山竹」。

氣象部門表示，「樺加沙」恐疊加「米娜」殘留降雨，可能加劇華南洪澇、山崩等次生災害，未來強度可能達到超強颱風級別，甚至成為今年以來南海及西北太平洋的最強颱風。

▲氣象部門預計，「浣熊」將往日本方向移動。（圖／翻攝自微博）

根據統計，今年以來西北太平洋和南海已經生成了16個颱風，比常年同期偏多。其中，「蝴蝶」、「韋帕」、「楊柳」、「塔巴」都登陸華南，「米娜」也將直奔華南而來。

廣東省氣象公共服務中心預計，19至20日廣東中東部市縣將會有一次暴雨到大暴雨、局部特大暴雨的降水過程，強風和暴雨，可能會導致部分區域晚稻倒伏、低窪田地受浸和經濟林果折枝落果等情況，對漁業養殖也有不利影響。

廣東省氣象公共服務中心官網顯示，截至9月18日14時，廣東已有54個颱風預警訊號生效中，其中藍色預警12個、白色預警42個。