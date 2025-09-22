樺加沙成為美軍標準「超級颱風」　鄭明典：強度達顛峰

▲鄭明典表示樺加沙強度達美軍「超級颱風」標準。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）



生活中心／台北報導

中央氣象署預報指出，強颱樺加沙近中心最大風速可能達每秒60公尺，且強度持續提升，上次同樣強度的颱風為2018年的「山竹」，而七級暴風圈半徑也將再擴大至350公里。前氣象局局長鄭明典指出，樺加沙已達顛峰，是美軍颱風聯合警報中心「超級颱風」標準。

鄭明典上午6時許在其臉書po文表示，第18號颱風樺加沙，從過去雲型變化和所在位置判斷，現在的強度應該已達顛峰，強度達到颱風聯合警報中心「超級颱風」的標準，應該是強度巔峰。並提醒：「密切注意！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署指出，樺加沙颱風今天上午8時的中心位置在鵝鑾鼻的東南方約370公里之處，以每小時20公里速度，向西轉西北西進行，中心氣壓900百帕，近中心最大風速每秒58公尺，瞬間最大陣風每秒73公尺，七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑150公里。

氣象署指出，樺加沙颱風暴風圈正逐漸進入台灣東南部近海，對台東、屏東、恆春半島及高雄將構成威脅，此颱風未來強度仍有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。

氣象署簡任技正伍婉華表示，樺加沙最快中午前觸及恆春陸地，未來近中心最大風速可能達每秒60公尺，上次同樣強度的颱風為2018年的「山竹」，七級暴風圈半徑也將再擴大至350公里，預計今天白天到明天上半天通過南邊到西南邊海面時強度最強，後續移動到南海也可能仍是強颱等級。