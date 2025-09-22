普丁狠開鍘愛將！進攻失利「害3個營全滅」　英雄將軍被拔官

▲俄羅斯將軍亞歷山大·拉平被拔官（左一）。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯總統普丁近期開除了一名曾獲得俄羅斯最高榮譽「俄羅斯英雄」勳章的高階將領，因為該名軍事指揮官未能成功攻佔烏克蘭蘇梅州，導致俄軍白白損失3個營的兵力，使俄羅斯顏面掃地，吞下屈辱敗績，引起普丁震怒。

根據《太陽報》報導，61歲的亞歷山大·拉平將軍（Alexander Lapin）因未能成功佔領烏克蘭蘇梅州而遭到普丁解職，這項任務被視為克里姆林宮的重要戰略目標之一，拉平原本是備受推崇的軍事將領，曾獲得俄羅斯最高榮譽「俄羅斯英雄」勳章。

Russian Colonel-General Alexander Lapin has been dismissed from military service. State media recently reported he may soon become an aide to Tatarstan’s leader, Rustam Minnikhanov. Lapin was previously blamed for Russia’s 2022 retreat in eastern Ukraine and for the 2024… pic.twitter.com/5fPA2OX4LW — NOELREPORTS ???????? ???????? (@NOELreports) September 21, 2025

報導指出，俄軍雖企圖攻佔烏克蘭蘇梅州，但是不斷受到烏克蘭的施壓，不但行動以失敗告終，還因此損失了3個營的兵力。有分析則認為，普丁開除拉平的舉動，可能也反映出他正在尋找代罪羔羊，來解釋俄軍在戰場上的屈辱敗績，包括俄軍領土推進速度緩慢以及付出數百萬人傷亡的慘重代價。

事實上，早在此之前拉平就被軍事專家批評「缺乏專業能力」。車臣領袖卡德羅夫3年前就曾嚴厲抨擊他稱，「如果我可以決定，我會把拉平降為士兵，剝奪他的所有榮譽，並派他到前線，讓他用手中的步槍洗刷恥辱。」

拉平先前也因烏軍成功反攻俄羅斯庫斯克州而受到指責，普丁最終是靠北韓部隊支援才勉強穩住該地區局勢，將烏軍擊退。

戰爭期間，拉平曾指揮中央集團軍，並憑藉表現獲得「俄羅斯英雄」稱號。1年後，他被任命為俄羅斯陸軍總參謀長，後來又先後擔任列寧格勒軍區司令和北方集團軍司令。

被拔官後，拉平將負責在俄羅斯第44大州韃靼斯坦招募合約兵，聯繫陣亡士兵家屬。