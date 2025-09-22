　
不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

醫師曝紅茶的茶紅素與茶黃素能成為抗重金屬力量。（示意圖／unsplash）

▲醫師曝紅茶的茶紅素與茶黃素能成為抗重金屬力量。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

部分民眾擔心周遭環境空氣污染、水質或食物裡的重金屬，可能會默默在傷害自己的身體，不過基因醫師張家銘表示，紅茶裡的茶黃素和茶紅素，有助對抗鎘、砷、鉛、汞等重金屬所帶來的氧化壓力，減少人體內的自由基生成。醫師建議每天喝1到2杯無糖的紅茶，就能在日常中多一層防護。

台北榮民總醫院遺傳優生科主任張家銘在臉書粉專發文指出，工業排放、交通廢氣、老舊水管、甚至某些深海魚類，都是生活中重金屬潛在的來源，而這些重金屬會讓體內活性氧升高，抗氧化系統被迫加班，長期下來增加癌症、心血管疾病和神經退化的風險。

至於該如何保健，張家銘表示，最新研究發現，紅茶裡的茶黃素（theaflavins）和茶紅素（thearubigins）有強大的抗氧化力，能幫助我們對抗鎘、砷、鉛、汞這些看不見的重金屬所帶來的氧化壓力。換句話說，每天習慣喝的一杯紅茶，背後藏著比想像更大的健康禮物。

張家銘說明，茶黃素雖然只佔紅茶乾重的2%到6%，卻是紅茶抗氧化的靈魂角色，能夠抓住鐵和銅離子，減少自由基生成，還能直接清除體內的活性氧，阻斷脂質過氧化的連鎖反應。實驗顯示，茶黃素的抗氧化能力，比維生素C、維生素E和穀胱甘肽更強，甚至能調節細胞凋亡路徑，幫助細胞在壓力中活下來，展現抗癌、抗病毒的效果。「對長期暴露在空汙與重金屬環境的現代人來說，茶黃素就像一名黃金守衛，在細胞層面默默守護健康。」

張家銘指出，茶紅素則是紅茶裡含量最高的多酚，大約12%到16%，也是紅茶呈現紅色的原因，與茶黃素一樣能抑制脂質過氧化、降低細胞內活性氧，還能選擇性誘導癌細胞凋亡，而不會傷害正常細胞。張家銘直言，「當茶黃素和茶紅素聯手時，抗自由基與抗重金屬的效果更是加倍。」

實驗顯示，10到80微克／毫升的紅茶多酚就能明顯提升銅或鎘暴露細胞的存活。張家銘說，小鼠連續喝紅茶6天，可減少鉻和砷造成的染色體損傷；大鼠每天攝取紅茶萃取物，也能維持穀胱甘肽水準並降低脂質過氧化。

在這個重金屬難以完全避免的時代，張家銘建議，可以每天喝1到2杯無糖紅茶，搭配乾淨水源、避免老舊水管、減少高汞魚種的攝取，並維持腸道健康，就能成為我們與環境挑戰之間的一道溫柔屏障。

