最美禮生遭捲入螺旋槳雙腳留疤！她曝1原因：別以為我有拿賠償金

▲「最美禮生」恩齊兒搭船出海，結果被捲入螺旋槳，導致腿部重傷。（圖／翻攝自恩齊兒臉書）

圖文／CTWANT

「恩齊兒」外型貌美，被人稱為「最美禮生」，近日她於社群發文，4年前因遊艇翻覆意外，被螺旋槳捲入船底，讓她的雙腳嚴重留疤，也不能再接腿部拍攝工作，身心嚴重受影響。

恩齊兒20日在臉書發文，4年過去，她跑過無數次台東法院，舟車勞頓也花了大筆開銷，加上各種蒐證，搞得她身心疲倦，如今案件告一個段落，謝謝法官還公道，判對方要賠208萬，但船東已脫產，加上法院並未判返還財產，所以她拿不到賠償金，她強調，「別再誤以為我有拿到賠償，並沒有發財，也沒有人想拿身體健康換這種錢。」

恩齊兒想謝謝4年一路支持她的親友和網友，她也呼籲，「玩水上活動，一定要評估船家是否合法，漁業法規定保險需貼在船身明顯處！再來不要指望船家或工作人員會照顧你的自身安全，一定要有相信的朋友一同出遊，也好互相照應遇到意外當下保持冷靜。」恩齊兒回憶，當時她冷靜地把雙腳從螺旋槳拔出來，再絞到一次一定筋斷。

此文一出，不少人紛紛留言「就算拿到208萬也完全不夠，太過分了」、「可憐的孩子，心疼你」、「太可憐了」、「健康最重要加油」、「每看一次心疼一次」、「太扯了，誰會讓想自己受於危險之中造成這樣的傷害之痛......加油！」

