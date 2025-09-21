　
地方 地方焦點

防制滲透詐騙！海巡北部分署推法治教育　營造廉能職場環境

▲防制滲透詐騙！海巡北部分署推法治教育。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲強化機關安全維護！海巡北部分署辦法治宣導，扎根同仁保密與廉政意識。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

為強化同仁法紀觀念、財務規劃能力及風險辨識意識，海巡署北部分署於19日下午在宜蘭地區所轄第一岸巡隊舉辦「清淨藍海‧廉能海巡」法治教育宣導活動。活動特邀茗森法律事務所許育誠律師擔任講師，深入解析六大主題，包括「海巡署常見違法案例、財務風險案例、國安洩密、常見詐騙手法、消費者債務清理條例簡介及陸海空軍懲罰法修正」，並提供現場法律諮詢服務，共計89位同仁參與。

▲防制滲透詐騙！海巡北部分署推法治教育。（圖／記者郭世賢翻攝）

為提升宣導成效，課程結束後播放了由海洋委員會與海巡署製作的卡通宣導短片《神鬼當鋪－公務機密篇》，以及與世新大學跨域合作拍攝的微電影《不悔》，以生動活潑的方式深化同仁保密防諜觀念，並鼓勵勇於檢舉洩密不法行為。活動最後針對今年7月22日正式上路的《公益揭弊者保護法》進行重點說明，為整場活動劃下圓滿句點。

北部分署表示，近年不法分子常以金錢、詐術或美色等手段，企圖蒐集機關內部機敏資料；亦有同仁因不諳法令或防詐意識不足，而誤觸法網或遭受詐騙。為防範類似風險，北部分署將持續推動法治教育、案例分享與法律諮詢服務，協助同仁及時解決債務與法律問題，營造廉潔、友善的職場環境，並持續維護機關廉能形象。

