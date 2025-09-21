新北眷村文化節亮點曝！菁桐照相館邀你「穿旗袍玩藍曬」超文青

▲「2025新北市眷村文化節」將於9月27日在空軍三重一村登場，園區內的「菁桐照相館」推出活動，凡參加眷村生活體驗即可獲得一張穿越時代手工復古照片。（圖／菁桐照相館授權提供）



記者游瓊華／台北報導

「2025新北市眷村文化節」將於9月27日在空軍三重一村登場，今年活動中，進駐園區的「菁桐照相館」成為一大亮點，特別規劃了一系列結合復古與永續的手作工坊，邀請民眾不只用眼睛看，更能親手感受眷村的溫度。

▲菁桐照相館將舉辦「永續手作工坊」，推出包含「藍曬照片」等體驗活動。（圖／菁桐照相館授權提供）



在這次文化節中，菁桐照相館將舉辦「永續手作工坊」，推出包含「藍曬照片」等體驗活動，民眾可以學習古老的藍曬印相技術，製作充滿懷舊風格的個人照片。除了手作體驗，館內最著名的「眷村生活體驗」攝影更是不可錯過。民眾可以報名參加，換上照相館準備的旗袍、中山裝等復古服飾，在充滿時代感的場景中，由專業攝影師捕捉身影，彷彿一秒穿越時空，回到過去的眷村歲月，深刻感受當時的生活氛圍。

▲在充滿時代感的場景中，由專業攝影師捕捉身影，彷彿一秒穿越時空，回到過去的眷村歲月。（圖／菁桐照相館授權提供）



這次眷村文化節以「喵訪眷村」為主題，與人氣插畫IP「阿喵菜市場」合作，創造限定角色「小村喵」，用可愛的貓咪視角帶領民眾走讀村落。新北市文化局表示，空軍三重一村開園至今已吸引近165萬人次，期望透過多元活動，讓更多年輕世代與親子家庭認識台灣獨有的眷村文化。

活動將從9月27日持續至10月31日，開幕首週末將有行動劇、老歌金曲演唱等表演。此外，園區也串連五股、板橋、土城等眷村舊址舉辦導覽走讀，並在週末推出主題市集，有興趣的民眾可上「新北市眷村文化節」活動報名頁面，名額有限，有興趣民眾可把握機會。