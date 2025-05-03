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金門國家公園古厝民宿節熱鬧登場　旗袍短裙辣妹熱舞

▲▼金門國家公園古厝民宿節今天開跑。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門國家公園古厝民宿節今天開跑，旗袍辣妹熱舞。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導　

為慶祝金門國家公園管理處成立30週年與傳統建築民宿經營邁入20週年的雙重里程碑，「汝好！金門」金門國家公園古厝民宿節5月3日熱鬧登場。開幕式於水頭聚落地標「得月樓」前廣場舉行，活動結合復古與創新，金門流行舞團穿著旗袍跳街舞開場演出，現場氣氛熱絡，也正式揭開一場串聯古厝民宿、走讀聚落文化的深度旅程。

▲▼金門國家公園古厝民宿節今天開跑。（圖／記者林名揚翻攝）

金管處表示，金門以保存完善的閩南傳統聚落建築聞名，金門國家公園園區聚落現存眾多古厝經整修活化為特色民宿，讓這些老建築不再靜滯，而是成為旅人可以入住、可以與民宿主人互動、可以細細體會閩南古厝的精彩，發現古厝民宿新故事的空間。值得一提的是，去年觀光署百大好客民宿金質獎活動，全台選拔出103家好客民宿金質獎，金門縣有8家民宿獲選，其中7家就是金管處標租經營的古厝民宿，表現亮眼。

▲▼金門國家公園古厝民宿節今天開跑。（圖／記者林名揚翻攝）

今(3)日下午的「聚落走讀與民宿體驗活動」分別於水頭與珠山聚落進行，吸引許多遊客慕名參加。由熟悉在地文化的導覽員帶領下，遊客穿梭於巷弄之間，細細品味聚落的歷史脈絡與建築故事。參與者在兩聚落間移動，不只是走馬看花，而是深入了解金門人與聚落共同生活的記憶與情感。活動運用民宿空間設置金門地方特色美食及手作體驗活動，包括冰滴咖啡、炒麵茶、旗袍換裝、手作紅龜粿、包粽子等，讓參與者用味覺、觸覺與視覺全方位體驗金門。不少民眾表示，這樣深入民宿、結合文化、飲食與生活的行程，極具深度又趣味十足，是一次難得的文化旅行。

▲▼金門國家公園古厝民宿節今天開跑。（圖／記者林名揚翻攝）

另外，從5月3日至26日歡迎民眾使用活動「LINE@電子集點卡」，凡是參加聚落走讀活動、入住金門國公園標租民宿、賣店消費滿額等集點方式，就可累積點數兌換限量精美「陶喜杯」紀念品。

最後金管處表示，還有5月10日（六）下午於古寧頭聚落登場的聚落走讀導覽與體驗活動，古寧頭身為歷史知名的戰役場域，金門石蚵的重要產地，加上聚落中豐富的閩南古厝，當天的走讀導覽令人期待，同時還有體驗金門麻花捲、現烤高粱蛋塔、石蚵畫創作、旗袍換裝等豐富內容，邀請旅人再度走入金門，體驗古寧頭聚落的歷史文化與豐富味蕾。

▲▼金門國家公園古厝民宿節今天開跑。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門國家公園古厝民宿節今天開跑。（圖／記者林名揚翻攝）

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