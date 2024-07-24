　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

張信哲珍藏旗袍捐上海博物館　均為手工縫製展現海派風格

▲張信哲收藏的旗袍及晚清女服捐贈給上海博物館。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲張信哲收藏的旗袍。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

台灣知名歌手張信哲收藏的12件旗袍及晚清女服今（24）日捐贈給上海博物館，不少人這才知曉，張信哲受到長輩影響，對於月份牌、海派旗袍十分鍾情，收藏和研究20餘年。除不同時代的旗袍及服飾外，他還收藏不少傢俱、月份牌海報和創作原稿。

▲張信哲收藏的旗袍及晚清女服捐贈給上海博物館。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲上海博物館舉辦張信哲先生文物捐贈儀式。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，7月24日，上海博物館舉辦張信哲先生文物捐贈儀式，12件晚清民國服裝首批入藏，其中包括10件20世紀20至30年代旗袍及2件清代女服。這批受贈服飾文物體現出江南文化和海派文化特色，將在上博相關主題展覽中進行展示。

據了解，上海博物館東館正在籌備「江南造物」主題展，張信哲便提出可以從個人千餘件旗袍藏品中挑選上博所需，並無償捐贈，以填補此類藏品空缺，弘揚傳統與時尚，東西方元素兼容的海派旗袍藝術。

▲張信哲收藏的旗袍及晚清女服捐贈給上海博物館。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲張信哲捐出的晚清女性服飾。（圖／翻攝澎湃新聞）

張信哲捐贈的旗袍中，有幾件被認為是海派旗袍中稀見但重要的「Art Deco」風格， 此風格演變自十九世紀末的Art Nouveau（新藝術）運動，流行於20世紀20至30年代。從這批海派旗袍中可以證明其與國際時尚的關係密切，印證了上海被稱為「東方巴黎」的美譽。

張信哲表示，收藏是一種平衡工作和生活的消遣方式，最早在外曾祖母和曾祖母的影響下開始織繡類的收藏，「月份牌和海派旗袍都是上海一道獨特的文化景觀，希望自己的收藏能串聯藝術史中缺失的部分，如月份牌和旗袍可以彌補民國時期的藝術和文化潮流研究等。」

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
快訊／颱風天怪手翻覆壓頸　新北里長搶救無效亡
快訊／凱米攪局！顏寬恒豪宅假買賣案　延至7／26宣判
快訊／屏東跟進了！12縣市「明天停班停課」
快訊／高雄宣布明停班停課
「颱風假雞排」是真的！好玩留言竟變訂單　業者證實已收到錢
強颱凱米襲台　新竹1萬4千多戶停電！
LIVE／凱米颱風威脅全台　氣象署最新說明
快訊／新竹縣跟進！　10縣市明天停班停課
快訊／新竹市宣布「明天停止上班上課」　8縣市今晚可知答案
快訊／嘉義縣宣布　明天停止上班上課
凱米10級風暴圈進宜花、大台北！　一圖秒懂各地風雨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

巴黎奧運帶動旅遊 　中國消費者赴法熱度「增150%」

「凱米」恐明下午登陸福建沿海　中國氣象台發布颱風紅色預警

陸央企華潤置地高層「暴力侵犯」女下屬　被警方帶走調查

中共三中提發展戰略威懾力量　分析：加速擴展核武

狂飆100天！小米SU7銷量破10萬輛　雷軍：仍面臨巨大虧損

張信哲珍藏旗袍捐上海博物館　均為手工縫製展現海派風格

西安上百名大學生暑假打工受騙　涉事企業遭停業

福建一動物園公告「大蟒蛇越獄」示警民眾小心！園方：縮骨逃走的

凱米颱風來襲！福建沿海「風暴潮」預警　區段出現潮位增水1公尺高

尿床就被數據線抽打！　陸2歲女童被生父女友長期虐待致死

台中19歲外送員慘死…驚悚瞬間曝光！閃紅燈路口攔腰撞上汽運拖板車

凱米最快中午陸警！　暴風圈24日恐罩全台

水上行車畫面曝！凱米環流襲台南　強降雨釀永康多處淹水

發誓最後一次談新青安政策！春藥還是毒藥？5大最激爭議一次看｜地產詹哥老實說完整版 EP215

凱米來襲「中部列陸警範圍」　盧秀燕抵美5小時緊急返台

林靖恩公園「喝酒同混男街友」 遭赤膊男調戲：晚上不能爬上來

凱米直衝台灣頭「本島全列陸警」　暴風圈24日早觸陸！嚴防強風豪雨

安芝儇、趙娟週跳疾風街道　各站一三壘側應援神同步！

凱米有機會連2天颱風假？氣象署：明下半天到後天「3區風雨劇烈」

胡瓜為演出挑戰Energy16蹲　「已經練到36蹲」

巴黎奧運帶動旅遊 　中國消費者赴法熱度「增150%」

「凱米」恐明下午登陸福建沿海　中國氣象台發布颱風紅色預警

陸央企華潤置地高層「暴力侵犯」女下屬　被警方帶走調查

中共三中提發展戰略威懾力量　分析：加速擴展核武

狂飆100天！小米SU7銷量破10萬輛　雷軍：仍面臨巨大虧損

張信哲珍藏旗袍捐上海博物館　均為手工縫製展現海派風格

西安上百名大學生暑假打工受騙　涉事企業遭停業

福建一動物園公告「大蟒蛇越獄」示警民眾小心！園方：縮骨逃走的

凱米颱風來襲！福建沿海「風暴潮」預警　區段出現潮位增水1公尺高

尿床就被數據線抽打！　陸2歲女童被生父女友長期虐待致死

凱米來襲！公路局：北部省道5監控路段　今預警性封閉

基隆、北海岸最高5千戶停電　台電總動員持續搶修

無懼凱米襲台！《社內相親》薛仁雅抵高雄　明如期站台精品開幕

彰化搶頭香宣布明天再停班停課　網湧入力讚王惠美：我愛妳

凱米襲台！阿里山公路觸口橋「大樹倒路中」　警民攜手排除搶通

強颱凱米登陸線上看！在家觀浪最安全　海委會海域安全網助防颱

盧秀燕落地美國立即返台坐鎮　台中藍委：具決斷力且負責任

房間驚見老公手臂「抱緊最強毛小3」　阿母傻眼：還睡到打呼！

快訊／颱風天救車「怪手翻覆壓頸2小時」　新北里長搶救無效亡

凱米「交通異動懶人包」！169船班明天停航　國內班機取消264架

騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍　她嬌喊：可合照

大陸熱門新聞

陸氣象分析師：「凱米」恐成西北太平洋風王

昆明臨街招牌突掉落　姊妹剛吃一口飯被砸中

頸椎問題多！陸年輕人流行「吊脖子」

他新疆旅行稱發現石油噴泉！官方曝真相

中國跳水隊抵巴黎首訓 全紅嬋下機曝：頭髮巨油，可以炒菜了

立院決議解除禁團令　國台辦：台胞熱切期盼

陸男大生9個月減肥40公斤 六字口訣「管住嘴邁開腿」成馬拉松跑友

陸「跨欄女神」奧運確定要化妝！網酸：進不去選手村

國台辦發言人「閩、客語」回擊民進黨去中化　

Nike宣傳片「舔乒乓球拍」　陸網氣炸

新郎朋友噴啤酒「婚鬧」　新娘怒砸捧花

河南省長喊話富士康「堅定投資信心」 簽戰略合作協議

陸醫院院長偷吃嬌妻閨蜜！網見正臉照大歪樓

胎兒染色體多個Y！網喊母湯：惡魔基因

更多熱門

相關新聞

張信哲杜拜開唱成華人第一「外媒搶報導」

張信哲杜拜開唱成華人第一「外媒搶報導」

張信哲日前在杜拜的Coca Cola Arena開唱，成為了華語歌壇在杜拜開唱的第一人，更吸引了超過一萬名觀眾，並獲得了國際媒體的高度評價。

南拳媽媽神曲作詞人變Lara　原創氣炸怒告

南拳媽媽神曲作詞人變Lara　原創氣炸怒告

張信哲堅持「每週只唱1場」原因曝光

張信哲堅持「每週只唱1場」原因曝光

張信哲杜拜開唱成華人第一　揭最大遺憾

張信哲杜拜開唱成華人第一　揭最大遺憾

台下觀眾瘋狂大吼　張信哲不忍：讓我講完啦！

台下觀眾瘋狂大吼　張信哲不忍：讓我講完啦！

關鍵字：

張信哲旗袍晚清女服上海博物館海派文化

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／屏東也宣布了！　12縣市「明天停班停課」

22縣市明晨仍達停班課標準！最新風雨預報曝　可能連2天颱風假

凱米強襲全台有雨！各地停班課一覽

快訊／全台22縣市「明天中午前」都達停班課標準　最新風雨預報曝

「凱米下半天達巔峰」恐成強颱　1壞消息曝光

即／凱米吹倒高雄路樹！女騎士慘遭重壓命危搶救中

「颱風天就是要泛舟」泛舟哥去哪了？36歲現況曝

台中明天繼續放颱風假？盧秀燕回應了

台中放颱風假91人上山下海！盧秀燕：別白目　

即／確定了！台中市宣布明天停班課

歐陽妮妮爆「懷孕3個月」先有後婚！

日網紅看颱風假：台灣政府真可憐！「全台同心的時刻」

凱米陸警擴大全台！路徑驚現「V字偏折」滯留　暴雨灌花蓮

台中壓線宣布停班課　盧秀燕6字回應了

快訊／破紀錄！5券商通報　台積電違約交割逾2.2億元

更多

最夯影音

更多

台中19歲外送員慘死…驚悚瞬間曝光！閃紅燈路口攔腰撞上汽運拖板車

凱米最快中午陸警！　暴風圈24日恐罩全台

水上行車畫面曝！凱米環流襲台南　強降雨釀永康多處淹水

發誓最後一次談新青安政策！春藥還是毒藥？5大最激爭議一次看｜地產詹哥老實說完整版 EP215

凱米來襲「中部列陸警範圍」　盧秀燕抵美5小時緊急返台

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面