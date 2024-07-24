張信哲珍藏旗袍捐上海博物館　均為手工縫製展現海派風格

▲張信哲收藏的旗袍。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

台灣知名歌手張信哲收藏的12件旗袍及晚清女服今（24）日捐贈給上海博物館，不少人這才知曉，張信哲受到長輩影響，對於月份牌、海派旗袍十分鍾情，收藏和研究20餘年。除不同時代的旗袍及服飾外，他還收藏不少傢俱、月份牌海報和創作原稿。

▲上海博物館舉辦張信哲先生文物捐贈儀式。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，7月24日，上海博物館舉辦張信哲先生文物捐贈儀式，12件晚清民國服裝首批入藏，其中包括10件20世紀20至30年代旗袍及2件清代女服。這批受贈服飾文物體現出江南文化和海派文化特色，將在上博相關主題展覽中進行展示。

據了解，上海博物館東館正在籌備「江南造物」主題展，張信哲便提出可以從個人千餘件旗袍藏品中挑選上博所需，並無償捐贈，以填補此類藏品空缺，弘揚傳統與時尚，東西方元素兼容的海派旗袍藝術。

▲張信哲捐出的晚清女性服飾。（圖／翻攝澎湃新聞）

張信哲捐贈的旗袍中，有幾件被認為是海派旗袍中稀見但重要的「Art Deco」風格， 此風格演變自十九世紀末的Art Nouveau（新藝術）運動，流行於20世紀20至30年代。從這批海派旗袍中可以證明其與國際時尚的關係密切，印證了上海被稱為「東方巴黎」的美譽。

張信哲表示，收藏是一種平衡工作和生活的消遣方式，最早在外曾祖母和曾祖母的影響下開始織繡類的收藏，「月份牌和海派旗袍都是上海一道獨特的文化景觀，希望自己的收藏能串聯藝術史中缺失的部分，如月份牌和旗袍可以彌補民國時期的藝術和文化潮流研究等。」