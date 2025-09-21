全球最受歡迎「留學國家」最新排名　英國第1、美國下滑至第3

▲全球前6大最受歡迎留學國家排名，第1名是英國，加拿大第2，美國下滑至第3名。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

全球最受歡迎留學國家前段班順位大洗牌，根據加拿大教育科技平台ApplyBoard於18日公布的最具吸引力留學目的地調查，英國（82%）穩居榜首，加拿大74%排第二，美國67%下滑至第三名，接著依序是澳洲（66%）、德國（60%）、愛爾蘭（50%）。

多倫多星報報導，ApplyBoard每半年會進行一次留學生青睞國家的調查，除了上述前6大最受歡迎留學生國家排行榜，在「開放、安全、歡迎」程度評比中，英國以86.9%支持度領先，加拿大84.3%緊追在後，美國在前6國之中墊底僅50%。

ApplyBoard分析，美國排名持續下跌與川普政府反覆無常的移民政策相關。相較之下，加拿大儘管實施國際教育改革、限制核發留學生簽證數量等政策，在今年春季名次下滑，但到了秋季名次回升。

報導也提到，國際學生選擇留學地點的關鍵考量依序為：學習成本（91.4%）、畢業後就業機會（87.8%）、生活開銷（76.7%）、在學期間工作機會（74.6%），以及目的地對國際學生的友善程度（48.6%）。在可負擔性評比中，加拿大表現亮眼，好感度從63.6%提升至67.3%，僅次於德國和愛爾蘭。

ApplyBoard報告指出，隨著許多留學目的地的生活成本持續上漲，注重預算的學生可能會考慮選擇熱門國家中較不昂貴的地方，或者修讀時間較短的課程。