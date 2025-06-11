22歲女赴美讀碩士失聯33年　法官一理由駁回「死亡聲請」

▲一名25歲女子出國攻讀碩士，至今33年未與家人聯繫。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者唐詠絮／彰化報導

22歲女子「小莉」出國留學攻讀碩士，至今已33年未與家人聯繫，8年前家人從台北搬到彰化，雙親曾為她辦理戶籍搬遷，但這幾年其父母先後過世，遺留數筆存款，家人遂向法院聲請宣告死亡，以解決繼承困境，法官認為她當年留學，屬「有計畫離境」，與「失蹤」不同，僅以「長期未聯繫」為由聲請死亡宣告，尚不足證明其生死不明，將聲請駁回。

依據判決書內容指出，「小莉」於33年前離家前往美國留學，自此與家人完全斷絕聯繫。期間，小莉的父母雖曾為她辦理戶籍遷移，但始終無法得知她的下落。8年前，小莉的家人搬遷至彰化定居，而她的父母也先後離世，遺留數筆存款。由於小莉行蹤不明，家人無法順利辦理繼承手續，因此向法院聲請宣告小莉死亡，以解決遺產繼承問題。

家屬主張，小莉離境後33年來毫無音訊，符合民法第8條「失蹤滿7年得宣告死亡」的規定。然而，法院審理後認為，小莉當年出國是為了留學，屬於「有計畫的離境」，而非「失蹤」所指的「生死不明」狀態。此外，家屬僅以「長期未聯繫」為由，未能提出任何證據證明小莉遭遇危難或已死亡，因此不符合死亡宣告的法定要件。

法官指出，死亡宣告制度旨在解決失蹤人法律關係的不確定性，但必須嚴格審查，避免過度影響當事人權益。小莉雖多年未與家人聯繫，但並無證據顯示她已遭遇不測。此外，依現行戶籍資料，小莉僅是「遷出國外」，而非「行蹤不明」，家屬的聲請缺乏具體事證支持。認為單純「長期失聯」不足以構成宣告死亡的依據，駁回家屬的聲請。