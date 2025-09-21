電價調漲！曾文生喊台電無法自己決定　許宇甄批：營造受害者假象

▲國民黨立委許宇甄。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

經濟部電價審議委員會拍板10月1日起電價調漲，民生電價平均調漲3.12％，台電董事長曾文生說，台電雖是一家公司，卻是一家價格沒辦法自己決定的公司。對此，國民黨立委許宇甄今（21日）表示，這說法看似謙卑，實則在轉移焦點，營造台電也是受害者的假象，但是真正受害者是全國1450萬戶家庭與商家，他們無法拒絕、不容選擇，只能被迫承擔一再上漲的電價，曾若要訴苦、叫屈，請問人民的委屈又該向誰哭喊？

許宇甄進一步痛斥，更荒謬的是，曾文生說不能自由決定電價很委屈，卻絕口不提自己在綠能收購上也同樣沒有選擇權力。台電公司115年度預算編列了高達1700億元的費用收購312億度的風電與光電，每度收購價高達5.5元，這些價格並非市場競爭結果，而是長期綁死於高價躉購合約。當台電年年為巨額綠能收購支出埋單時，人民卻一句話都插不上嘴，只能被迫照單全收。台電花上千億買錯誤政策的電都不敢吭一句，憑什麼在電價問題上自稱委屈？真正被犧牲的是全民荷包，而非台電董事長的面子。

許宇甄直言，若曾文生真有心替全民分憂，就該大聲向執政者說清楚，電價問題根源，在於民進黨政府錯誤的能源政策與綁死的綠能合約。台電不是沒有辦法，只是選擇當乖乖牌，把壓力轉嫁給用電大眾。曾文生若要哭窮，應該去總統府、行政院拍桌，而不是透過媒體向社會裝可憐。台電若真為人民著想，應該積極要求重新檢討或取消不合理的綠能收購合約，減輕財務壓力，才能從根本幫全民省下數千億元。

許宇甄嚴厲指出，今日電價屢屢調漲，台電財務黑洞年年擴大，卻始終不敢對錯誤政策說半句真話，只會用「我們也很無奈」來搪塞。這種論述，不僅是對全民的二度傷害，更是對自己專業的侮辱。台電若只會當政策執行的擋箭牌，當政府錯誤能源路線的背書，那麼它就不是一家不能自己決定售電價格的公司，而是一家選擇不敢對人民負責的公司。

許宇甄強調，真正受委屈的從來不是台電公司，而是每一位被迫掏錢、承受錯誤能源政策代價的全體國民。