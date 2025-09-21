晚清首度引入電力　慈禧首見電燈驚呼「發光的茄子」

▲慈禧。（圖／百度百科）

記者陳冠宇／綜合報導

中國在晚清時首度引入電力照明，不過使用者卻不是大清的皇室貴族，而是英國人。後來，北京紫禁城終於亮起電燈，還令慈禧太后一度大驚脫口而出指是「發光的茄子」，引得群臣捧腹大笑。

《星島日報》報導，中國開始發電，離不開洋人。1879年5月（清光緒五年），英國電氣工程師畢曉浦（J.D. Bishop），任職上海公共租界的工部局，他於乍浦路一幢倉庫，成功用10匹馬力的蒸汽機做動力，點燃碳極弧光燈，點亮了中國史上首盞電燈。

至於正式工業發電，則到1882年英國人李德爾（R.W. Little）成立上海電氣公司，在美國購入11.63千瓦的發電裝置，於大馬路31號A創辦上海首座發電廠，標誌中國踏入現代，讓電力成為新能源開始在中國應用。

這座發電廠，比法國巴黎火車站電廠晚7年，和愛迪生在美國建立電廠是同一年，比俄國聖彼得堡電廠還早一年，比日本東京電燈公司早5年。

1888年12月，北洋大臣李鴻章奏准，由丹麥購進一台15千瓦發電機，在中南海西門外設立了北京西苑電燈公所。讓北京城第一盞電燈在慈禧太后的寢宮樂壽堂裡亮起，紫禁城告別了只靠庭燎（無煙火炬）和大蠟（燭）照明的年代，讓大內晚間也可光如白晝。

當時最有權勢的慈禧太后，初看到電燈樣品覺得不吉利，並不同意安裝。坊間流傳，慈禧太后看到電燈亮起一刻，驚訝得脫口而出指燈炮是「發光的茄子」，令群臣忍不住大笑。

然而，見識過電燈泡不怕風、無煙，加上高亮度的好處之後，原本抗拒電燈的慈禧，態度180度轉變，下令整個皇宮都要改用。

可是，當時紫禁城只有一台發電機，加滿柴油也只能持續發電2小時，根本難以滿足慈禧晝夜通明的要求。直至1899年，北京第一座發電廠啟用，才解決了這個煩惱。

供電問題解決，電費卻成清宮的沉重負擔。由於電力在當時是稀缺的新能源，電費十分昂貴，只能是皇族巨賈可用得起，但在國庫已經空虛的情況下，電費開支便難為了戶部。

據清《神機營檔》記載，為滿足慈禧的照明要求，僱用20名維護電燈的工匠及電費開支，每年便要6萬兩白銀，以2018年的幣值計算，等於每年要耗用1740萬人民幣（約合新台幣7300萬元）。

