光緒三十年「大金榜」長這樣！　考生查分數榜單長20公尺

▲清光緒三十年「大金榜」長近20米 ，中間有一個「榜」字分隔漢、滿名單。（圖／翻攝央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸2025年高考成績正陸續公佈，數百萬考生通過手機一鍵查分，可曾想到百年以前，上京趕考的讀書人需要到城門口圍觀「大金榜」才能知曉命運？大陸《央視》釋出《世界記憶名錄》，保存於光緒三十年「大金榜」長近20米，讓現代人清楚知道清代考試成績怎麼查。

▲ 清朝「大金榜」的開頭 。（圖／翻攝央視）

光緒三十年的大金榜長達20米，滿漢雙語對照，加蓋「皇帝之寶」印章，需懸掛公示三日。這種公開張榜的方式既體現皇權威嚴，也確保選拔透明——畢竟眾目睽睽之下難以舞弊。

榜題書寫，「奉天承運皇帝制曰：光緒三十年五月二十一日策試天下貢士譚延闓等二百七十三名，第一甲賜進士及第，第二甲賜進士出身，第三甲賜同進士出身，故茲誥示。」結尾蓋「皇帝之寶」大印一方。

中間一個大大的「榜」字，將整張紙一分為二，滿文版名單在左，漢文版名單在右。由於該榜為黃紙質地，故稱「金榜」或「黃榜」，金榜分「大金榜」、「小金榜」兩種。

▲清朝「小金榜」給皇帝翻閱 。（圖／翻攝央視）

「大金榜」用來張掛以示天下，黃紙墨書文科「大金榜」掛長安左門外，武科「大金榜」掛長安右門外，就是人們熟悉的「金榜題名」，懸掛三日後繳存於內閣。當年清朝內閣還要抄一副本，稱為「小金榜」，送進宮中方便皇帝隨手翻看。

清代的科舉考試和現在有何不同？清代「大金榜」是古代科舉制度的產物，科舉取士曾是選拔人才和儲備官員的重要途徑，也是讀書人步入仕途的唯一正途，清朝的科舉考試分為文武兩科，各有童試、鄉試、會試、殿試四級。

殿試是科舉最高規格的考試，考題由皇帝親自來出，前十名先由閱卷官選出，再呈皇帝親定名次，殿試只進行排名，不再淘汰，均稱進士，根據成績不同分為三甲，第一甲三名賜「進士及第」，第一名是「狀元」，第二名是「榜眼」，第三名稱為「探花」，第二、三甲若干名，分別賜「進士出身」「同進士出身」，清廷將殿試成績按三甲列名榜示天下，這才有了「大金榜」。

從隋朝始設到清光緒三十一年（1905年）廢除科舉制度，前後綿亙1300餘年，雖然有弊端，但其對中國古代社會的政治、思想、文化，產生深遠的影響。1992年聯合國發起「世界記憶」行動，旨在保護具有全人類意義的檔案，2005年6月，清代「大金榜」入選《世界記憶名錄》

聯合國主要肯定其「開創文官考試的先河」，比對當今高考放榜時，社交媒體上的「曬分」熱潮，也是數字時代的「金榜題名」另一種時代連結。